援烏密約捷克官方早披露 徐巧芯嗆吳釗燮：要告嗎？

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聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯日前公布外交部與捷克衛生科技院（CHTI）簽訂經費1000萬美元的合約。記者黃義書／攝影
國民黨立委徐巧芯日前公布外交部與捷克衛生科技院（CHTI）簽訂經費1000萬美元的合約。記者黃義書／攝影

國民黨立委徐巧芯日前揭露，我國和捷克簽訂協助烏克蘭密約，外交部昨早正式提告。徐巧芯今日再說，她揭露的相關資訊早在3月26日刊載於捷克官方雜誌，她請教外交部長吳釗燮下步法律行動邏輯，要對捷克政府及捷克外交部的刊物提告嗎？

外交部條法司副司長許柏逸昨赴台北地檢署，告發徐巧芯涉刑法洩密罪。對此，徐巧芯今日說，外交部告她洩密，但相關內容早在3月26日時已在捷克的官方雜誌上揭露。她提供出來的是捷克外交經濟雜誌，裡頭提到「捷克公司」與政府合作，在台灣政府支持下幫助烏克蘭，總金額約1000萬美元，與她揭露的價格一樣。

徐巧芯表示，捷克外交部的國際期刊也同時揭露捷克衛生技術研究院（CHTI），其中30%的供應品來自台灣公司，她所有揭露的內容，都是3月26日捷克已經公布的內容，人家政府可以大方公布備忘錄（MOU）合作細節，為何台灣政府要遮遮掩掩，用密件的方式？

徐巧芯進一步提到，那份文件根本不應是密件，且捷克期刊裡頭寫到的內容更多，包括有哪些廠商取得相關撥款，開始進行烏克蘭的援助；她質疑的是，其中30至40％的台灣醫材採購，完全迴避台灣的政府採購法，這是不是外交部生氣提告的原因？如何採購，有無公開透明遴選？機制是什麼？為何要規避政府採購法？

徐巧芯指出，她提出的是其中一件。照吳釗燮的說法，高達1億美元。若每個案子都照這樣的模式，推估下來會有12億美元的金流，無法接受國會及人民的監督，且流向不明。希望政府的採購是健全的環境，讓所有優良的醫材廠商，都有公平採購的機會，但這次援烏卻完全沒有。

徐巧芯說，請教吳釗燮的下一步法律行動，是要對捷克政府及捷克外交部的刊物提告嗎？照外交部邏輯，真正洩密的是捷克外交部的期刊，吳釗燮身為外交部長，無掌握到捷克外交部的期刊，連看都沒有看，還以為是什麼機密文件，搶著對她提告？殊不知人家的雜誌3月26日已全數公布，我國外交部長真是失職、丟臉、羞恥。

徐巧芯也質疑，台灣已經選出醫材廠商對烏克蘭進行援助，這30至40%的醫療採購到底是如何遴選，是哪幾家？用什麼方式？廠商都公平知道這些資訊嗎？還是只有跟民進黨友好的廠商才能私相授受？這大筆金流迴避監督，非由台灣政府採購，是由CHTI採購，要怎麼證明有用在援助烏克蘭？

外交部 徐巧芯 捷克

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