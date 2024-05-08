仍有遺骸！太魯閣事故家屬2、3月重回現場 又發現11名罹難者遺骨、遺物

太魯閣事故已三周年，太魯閣事故家屬又在清水隧道發現11名罹難者遺骸與相關遺物，因此表達錯愕與悲痛。

太魯閣事故罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」今發聲明表示，去年交通部舉辦「推動安全改革專題研討會」活動時，在台鐵富岡機廠第八節車廂中發現了頭蓋骨，隨後又陸續發現了44塊遺骨及遺物，讓社會大眾譁然。然而，他們除了震驚，更擔心是否還有其他遺骸與遺物被留在清水隧道，因此，太魯閣的眼淚向台鐵提出再次搜索隧道的要求。

家屬在今年2月27、3月20日凌晨時分，與台鐵及花蓮地檢署一起進入清水隧道，竟然在軌道下陸續發現許多遺骸與遺物。因為事故當時急於搶通鐵路，不但沒有好好清查現場遺骸，也草率地將事故遺落的物品隨意堆放在隧道的角落裡。

經花蓮地檢署鑑識遺骸比對後確認，這些遺骸分別是當初11名罹難者的遺骸。

實在難以用言語形容他們內心的錯愕與悲痛，錯愕的是，這樣重大的事故，竟是以如此草率的態度處理後續；悲痛的是，想到摯愛家人的一部分就這樣被遺忘在暗無天日隧道裡將近三年。

他們感到相當無措，原以為摯愛的家人已完整好好安葬、入土為安。那些已蓋的棺、闔上的罈，如今該怎麼辦？我們無法想像這三年，那些破碎的遺骸在隧道中，很可能仍被不斷往來的火車呼嘯而過，彷彿事故天天重演，痛苦再次翻湧而上。

太魯閣的眼淚表示，明白太魯閣事故時的救援行動相當急迫、混亂。

也因此他們在沈痛裡呼籲，拜託、懇請讓一切傷痛止於此，透過這次事故的慘痛經驗，在未來當發生類似重大事故的時，要有明確的災後處理標準作業程序（SOP），明確規範處理事項、流程、負責機關等，中央要做所有檢調單位、運安會等機構間橫向溝通協調，系統性地處理。讓他們的痛不再發生，讓所有不幸的大體能完整回家，也讓家屬能完善地告別親愛的家人。

太魯閣的眼淚從事故後成立以來，不斷奔走、督促、期待政府部門在鐵道安全、災後處理能更加進步，他們雖然是台鐵公司的外部監督委員會成員，但並非安全委員會成員，「我們的力量不大，但會一直努力下去，也希望社會大眾持續關注國家的鐵道安全。」

今年403花蓮強震時，在太魯閣事故後增設的落石警示系統發揮了作用，及時告警避免了列車出軌事故，讓家屬看到鐵路安全的微光，但他們表示不會就此打住，仍希望改善的幅度與進程能加速，讓每位台灣人都能真正擁有平安回家的路。