阿根廷記者爆：世足後梅西等7人將退出國家隊

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-06-23 10:50 用LINE傳送

阿根廷若提早出局，外媒爆料這可能是梅西等7名球員最後一次代表阿根廷參加世界盃。 美聯社

阿根廷 在今年世界盃足球賽吞下1敗1和，雖拜冰島 輸球之賜，仍保有晉級一線希望，不過若提早出局，可能是梅西 等7名球員最後一次代表阿根廷參加世界盃。

阿根廷記者卡斯提歐（Hernan Castillo）爆料，馬斯切拉諾（Javier Mascherano）、羅荷（Marcos Rojo）、巴內加（Ever Banega）、比利亞（Lucas Biglia）、阿奎羅（Sergio Aguero）以及迪馬里亞（Angel Di Maria）都打算在世界盃後退出國家隊，梅西（Lionel Messi ）、伊瓜因（Gonzalo Higuain）也可能跟進。

阿根廷今年世界盃走得並不順遂，首戰遭到冰島以1：1逼平，又以0：3大敗給克羅埃西亞，不僅梅西成為眾矢之的，總教練森保利（Jorge Sampaoli）的決策也引發詬病，甚至傳出球員對他不滿，森保利在輸給克羅埃西亞後，認為球員執行戰術不力，阿奎羅冷淡回應：「他想說什麼就說吧。」

原有媒體傳出，森保利在最後一場對奈及利亞之戰遭到撤換，但隨後更正無此事，森保利要提前離開教頭職位機會不大，他與阿根廷簽下5年合約，今年是第2年，如果在2019年之前開除他，需要支付2000萬美元買斷金，唯一可能是輿論施壓，導致森保利做出妥協。

梅西今年在資格賽帶領阿根廷取得世界盃門票，31歲的他被問到是否今年是最後一次參加世足，他語帶保留的說要看表現決定，2005年起披上阿根廷戰袍後，梅西已出賽126場，2016年曾宣布退出國家隊，但在全國慰留下再度回歸。