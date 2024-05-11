年改效益！2023年公務人員平均退休年齡延後三歲

蔡政府推動公教年金改革初見成效。根據銓敘部統計，公務人員平均退休年齡，在2018年改前約為55歲至56歲之間，年改後，月退休金支領年齡逐年提高而微幅成長，至2023年平均退休年齡為58.91歲，較年改前延後三歲。

至於公務人員退休人數，銓敘部指出，公務人員退休人數自2000以來，大多維持在6千餘人至7千餘人之間，之後2011年、2012年及2015年度曾達1萬餘人，至2017年度回復為6千餘人，2018年年改後，除了2021年度降至5千7百餘人外，其餘年度仍維持在6千餘人至7千餘人之間，尤其是2022年度及2023年度均為7千6百餘人。因此，年改後各年度的公務人員退休人數並沒有因為年改而明顯下降。

蔡政府2018年推動年改，至今仍餘波盪漾，不滿年改的團體批評，公務員不是「不想退」，而是「不敢退」，擔心退休後入不敷出。不過，統計顯示，每年退休公務員人數未減少，平均退休年齡略有拉長，亦符合全球延後退休趨勢。

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