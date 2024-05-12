中職／林岳平讚揚潘威倫投得不錯 24日先發對決兄弟拚150勝

統一獅隊今天在桃園球場以2：5不敵樂天桃猿隊，3連戰帶著1勝2敗離開，「嘟嘟」潘威倫中繼兩局失兩分、無關勝敗，獅隊總教練林岳平賽後說得直接：「投得不錯啊。」

潘威倫本季第3場中繼任務，用31球完成兩局任務，被揮出4支安打，投出1次三振，失兩分都是自責分，生涯總勝場數仍是149勝，24日將在台南球場先發對決中信兄弟隊，力拚150勝里程碑。

潘威倫6、7局下未失分，第8局出狀況，林岳平說：「潘威倫有辦法精簡投球，但8局下出現投手犯規後，節奏亂掉了。」

潘威倫8局下被首名打者朱育賢安打，面對下一棒林泓育時，左腳出現二次動作被抓犯規，林泓育、林承飛連續揮出安打讓他失兩分退場。