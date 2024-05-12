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中職／林岳平讚揚潘威倫投得不錯 24日先發對決兄弟拚150勝

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
潘威倫對猿隊中繼兩局失兩分、無關勝敗。圖／統一獅隊提供
潘威倫對猿隊中繼兩局失兩分、無關勝敗。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天在桃園球場以2：5不敵樂天桃猿隊，3連戰帶著1勝2敗離開，「嘟嘟」潘威倫中繼兩局失兩分、無關勝敗，獅隊總教練林岳平賽後說得直接：「投得不錯啊。」

潘威倫本季第3場中繼任務，用31球完成兩局任務，被揮出4支安打，投出1次三振，失兩分都是自責分，生涯總勝場數仍是149勝，24日將在台南球場先發對決中信兄弟隊，力拚150勝里程碑。

潘威倫6、7局下未失分，第8局出狀況，林岳平說：「潘威倫有辦法精簡投球，但8局下出現投手犯規後，節奏亂掉了。」

潘威倫8局下被首名打者朱育賢安打，面對下一棒林泓育時，左腳出現二次動作被抓犯規，林泓育、林承飛連續揮出安打讓他失兩分退場。

林岳平認為潘威倫犯規後，再來都是打者的節奏，接下來就是好好準備24日對兄弟之戰，現在先讓他下二軍，重點是繼續維持一軍比賽節奏。

潘威倫對猿隊中繼兩局失兩分、無關勝敗。圖／統一獅隊提供
潘威倫對猿隊中繼兩局失兩分、無關勝敗。圖／統一獅隊提供

林岳平 潘威倫

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