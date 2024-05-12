20年來最強磁暴！ 極光大爆發為何台灣看不到？ 氣象署解惑

5月10日磁暴事件，中央氣象署首次發布磁暴特報。氣象署大氣觀測組台北天文氣象站技正蔡禹明表示，昨天已經達到強烈磁暴等級，目前磁暴仍然持續中，磁暴時間已經達到33個小時，台灣也受到地磁擾動劇烈的情況。

氣象署已通知電力公司以及國家太空中心，蔡禹明表示，需要對電力系統做監控以及因應措施，以及衛星的高度和姿態也請太空中心留意，目前沒有災情出現，需要等到事件結束後持續觀察、進一步詳細檢查才知道影響情況。

蔡禹明說，5月10日磁暴事件仍持續中，昨天已達到強烈磁暴等級（KP=9），台灣地區地磁擾動達到-412，預計今天下半天仍會飆高至強烈磁暴等級（KP=9）。

蔡禹明表示，對比上次類似規模事件，是2003年10月28日萬聖節磁暴，那次持續60小時。關於磁暴對於地球影響，包含電力系統會有影響，目前還沒有傳出對電力系統災情的部分，未來持續觀察。磁暴也會影響高頻無線電波的通訊，以及GPS訊號衛星定位的準確度等等。

蔡禹明說，這起磁暴主要來自太陽表面AR3664活耀區這群黑子，而這群黑子的直徑有17個地球這麼大。從磁場強度可以看到，這群黑子磁場強度非常複雜。活耀區伴隨著多起閃焰爆發，也伴隨著日冕物質拋射，日冕物質拋射為太陽表面大量電漿帶電粒子噴發到太空之中，這些帶電粒子接近地球的時候會擠壓地球的磁場，同步衛星大部分在磁場保護以內，但當強烈磁暴發生的時候，同步衛星就可能受到高能粒子的影響。

昨天多個國家觀賞到極光，蔡禹明表示，這次強烈的多起日冕物質拋射，也帶給全球大量絢麗極光的影響，「就像上天給全球人民母親節的禮物」。極光的成因主要是高能的帶電粒子，撞擊到大氣層的氣體，所激發出來，根據不同氣體會產生不同的顏色。

蔡禹明表示，由於地磁北極在格陵蘭島附近，所以歐美極光會出現在比較低的磁緯的位置。有消息指出，在墨西哥北部、北緯22度左右，在地平線附近觀賞到極光。

為什麼台灣看不到極光？蔡禹明表示，是因為台灣所在的緯度離磁北極的距離比較遠，也就是磁緯比較低，因此台灣在這次磁暴事件沒有觀賞到極光的記錄。

「這起的磁暴事件，是由多起的日冕物質拋射累加而成」。蔡禹明表示，接著這起磁暴還會持續，預估到明天上半天才會結束。因此今天到明天上半天還是會受到地磁擾動的影響。今天下半天還是有可能達到強烈磁暴等級。

蔡禹明表示，這波磁暴影響最強的時間已經過了，接下來這波太陽風密度沒有這麼強，因此預測對地磁擾動影響不會這麼劇烈，磁暴會對GPS定位會有影響，預估持續到明天上半天才會逐漸緩和。

氣象署統整磁暴事件的影響：

極光現象：最低可能發生在地磁緯度40度的地區。

電子設備：因地磁擾動而出現感應電流，造成部分裝置可能會出現假訊號而需要進行修正。

衛星操作：受到磁層擠壓，太空環境中粒子能量增加，太空飛行器的部份裝置可能受到影響。低軌道人造衛星因熱氣層密度增加，可能導致飛行阻力增加而須進行姿態修正。