壽險解約金首季衝破4,000億元 高層喊保費收入「免驚」

壽險解約風潮捲土重來，保費收入不足保險給付、幸好還有龐大利息收入可彌補。保發中心統計，2024年首季解約金衝破4,000億元，加上還本、滿期、理賠等，總給付達6,123億元，高於總保費收入5,593億元。

壽險業高層強調，雖然首季總保費雖小於總給付約530億元，但加上估逾2,000億元的利息收入，壽險業現金流量仍為正數1,593億元。

回顧2024年前三月，壽險解約金均突破千億元規模，1至3月分別為1,388億元、1,018億元以及1,640億元，合計為4,046億元。

以總給付而言，2023年前三月分別為2,085億元、1,561億元與2,476億元，合計6,123億元。

壽險業高層指出，3月總給付2,476億元，較2023年同期增加206億元、約9%，主要是投資型商品解約大幅成長，推測是投資市場環境佳，導致保戶紛紛獲利了結。

壽險公司高層指出，3月保險給付飆高主要有三大因素。第一，3月中旬國內爆出00940、00939等ETF申購熱潮，成為強大的「吸金利器」，部分民眾解約定存，或把手中的新台幣或美元保單解約，轉投ETF。

其次，3月市場預期美國聯準會可能延後降息、美債殖利率上漲，部分保戶也解約美元保單，轉投海外債券懷抱。

第三，新台幣兌美元匯率貶值，導致部分保戶解約美元保單、轉持新台幣在手。

保發中心資料顯示，今年第1季，壽險新契約保費收入（FYP）為1,788億元，年增9%，續年度保費3,804億元，年增1%，總保費收入5,593億元，年增3%。

壽險業高層表示，單看2024年3月，新契約保費收入673億元，較2023年同期小幅增加1%，差異不大；不過3月續年度保費收入1,233億元，較2023年同期大減17%，推測主要原因為部分公司續期保費扣款日影響，因2024年2月有29天，較2023年多一次扣款日，導致2024年3月較2023年同期少一次扣款日。

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