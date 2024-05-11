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姐姐車禍過世…妹妹「頂替身分」上班14年領百萬退休金 遭識破下場曝光

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姐姐車禍過世！妹妹「頂替身分」上班14年領百萬退休金 遭識破下場曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
因姐姐車禍過世，女子頂替其工廠身分，工作長達14年，後來女子還成功辦理退休，15年期間總共領人民幣393676元（約新台幣176萬元）。情境示意圖。圖／Ingimage
因姐姐車禍過世，女子頂替其工廠身分，工作長達14年，後來女子還成功辦理退休，15年期間總共領人民幣393676元（約新台幣176萬元）。情境示意圖。圖／Ingimage

所謂世上沒有永遠的秘密！日前中國大陸發生一起離譜的詐領退休金案件。一名住在內蒙古烏海市的女子頂替因車禍去世的姐姐身分，在工廠工作長達14年時間，期間未曾被任何人發現，後來女子成功辦理退休手續，15年期間總共領了人民幣393676元（約新台幣176萬元），但終究還是被人發現有詭異之處，女子頂替身分的真相也被拆穿，引發大陸社群一陣討論。

根據大陸媒體搜狐網轉載北青網報導表示，安某（化名）姐姐於1993年不幸車禍過世，安某便頂替其工廠員工的身分，在工廠上班長達14年，甚至沒一個同事發現異狀。後來安某2007年正式退休，並到烏海市海勃灣區社保局辦理退休手續，過程也相當順利，還成功領到退休金。又過去15年，到了2023年，安某頂替身分祕密終於被拆穿了，她總共領了人民幣393676元（約新台幣176萬元）退休金，遭到公安機關調查。

而安某態度似乎很淡定，在案件審查起訴階段就主動認罪，並如實陳述過去冒用身分上班、詐領退休金的完整過程，也退還了受害工廠的經濟損失。

法院認為安某冒用已故姐姐的名義，隱瞞真相，進而騙去公共財務，其行為已經構成詐騙罪。但考量到安某主動認罪，也退還工廠損失的錢財，因此法院判安某3年有期徒刑和4年緩刑，並處以人民幣25000元（約新台幣11萬）罰金。最後安某沒有上訴，檢察院也未抗訴，判決已生效。

新聞曝光後，許多大陸網友反而為安某抱不平，「白上了那麼多年班還坐牢」、「好虧呀」、「詐騙什麼，她不也上了許多年班，上班的時候怎麼沒有阻撓，差不多得了」、「主要是單位沒發現，這也太蹊蹺了！」、「單位一定也是知道她是冒充姐姐的」。

內蒙古 公安 搜狐網 詐騙 退休金

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