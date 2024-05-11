歌迷哭了…五月天遭疑假唱 大陸官方調查結果出爐

天團「五月天」2023年在大陸舉辦巡演時，遭到大陸網友質疑上海演唱會部分歌曲為假唱，歷經半年調查，上海市文旅局執法總隊回應，表示安排稽查人員到現場監察後，未發現涉及違法行為，因此代表主唱阿信沒有假唱，也還給五月天及阿信清白。

新明晚報報導，就「先前五月天上海演唱會被質疑假唱的事情是否有調查結果」致電上海市文化稽查熱線，日前收到了電話回復，工作人員答覆：「2023年11月上海五月天演唱會舉辦期間，上海市文旅局執法總隊經安排執法人員對該演唱會現場監管，經核查未發現舉報所涉及的違法行為。」

金融界報導，這一結果迅速在網路上引發了熱議，同時也讓持續關注此事件的歌迷、行業內外人士及廣大公眾鬆了一口氣。

回顧此次風波，自去年底五月天被質疑在上海演唱會中使用假唱以來，輿論譁然，不僅對樂團的聲譽造成了巨大衝擊，更引發了關於演唱會行業誠信度及監管力度的廣泛討論。

尤其是在假唱可能導致的高額罰款，人民幣10萬元的背景下，五月天全年高達39場的大陸演出總收入超過人民幣6億元，使得「假唱風波」背後的經濟帳本成為了焦點。

隨著上海市文旅局的澄清，五月天及團隊得以從這場輿論風波中「沉冤昭雪」。對於五月天而言，這無疑是一次重要的信譽恢復，為即將在鳥巢連續舉辦的十場演唱會掃清了障礙。