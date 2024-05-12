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降溫有感！今晚至明天全台有雨 這天輻射冷卻低溫跌破「1字頭」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今晚至明天全台有雨，但下半天後轉為東北季風，水氣減少、溫度略降，周二至周四輻射冷卻影響，日夜溫差大，北部高溫約20至25度，低溫降至19度。聯合報系資料照
今晚至明天全台有雨，但下半天後轉為東北季風，水氣減少、溫度略降，周二至周四輻射冷卻影響，日夜溫差大，北部高溫約20至25度，低溫降至19度。聯合報系資料照

明天鋒面通過後，降雨趨緩，各地天氣逐漸轉趨穩定，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今天白天各地暖熱，台南中午還出現35.9度高溫，但今晚至明天上半天鋒面通過，各地有雨，尤其北部、宜蘭有明顯短暫陣雨或雷雨，周二至周四清晨受輻射冷卻影響，北部、宜蘭低溫20度，部分地區降至19度，中南部及花東地區21至23度。

黃恩鴻說明，明天鋒面快速通過，下半天轉東北季風影響。明天（13日）上午各地降雨機率高，都有短暫陣雨，尤其北部、宜花有較大雨勢；下午鋒面通過後，緊接而來的大陸冷高壓帶來的東北季風，水氣比較少，溫度比較涼，主為乾冷空氣，僅剩東半部及西部山區有局部陣雨或雷陣雨，其他地區都是多雲到晴。

明天鋒面過後轉東北季風影響，將持續到周二（14日），周三（15日）東北季風減弱，但周四（16日）又增強，周五至周日（17至19日）東北季風再減弱。

黃恩鴻表示，整體來說，周四前都偏東北風，僅周三減弱一點，整體偏乾、溫度略降；周一下午後水氣減少，白天晴朗穩定，各地多為晴到多雲，午後主要是山區有局部短暫陣雨。

溫度部分，黃恩鴻指出，明天因東北季風增強，溫度明顯降低，預估明天北部、宜花地區高溫約20至25度，其他地區27至30度，降溫有感；低溫部分，明晚北部、宜蘭20度，部分地區降至19度，中南部及花東地區約21至23度。受到輻射冷卻影響，周二至周五期間日夜溫差大，周五轉偏東風，溫度再回升，高溫30度、低溫22至24度。

低溫 東北季風 鋒面

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