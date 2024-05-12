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燦坤iPad Pro開賣前暖身 填問券送平板限定配件金300元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
活動期間拿任一Apple舊機至燦坤門市估價，即可享新品MacBook Air M3指定款現折5%優惠。圖／蘋果提供
活動期間拿任一Apple舊機至燦坤門市估價，即可享新品MacBook Air M3指定款現折5%優惠。圖／蘋果提供

前幾天剛發表的新iPad還沒公布上市日，果粉們就已經開始敲碗敲不停。為即將上市的iPad新品集氣，燦坤自即日起發起平板調查問券，凡於5月31日填寫完成即可免費領取300元平板配件金，全台限量發送、送完為止，新品開賣後憑活動簡訊至門市購買UAG/Gnovel指定品牌配件，可享300元折抵優惠。燦坤也預告後續將釋出New iPad預購方案，果粉們敬請期待。

搶在新品上市前，燦坤自5月12日前迎來Apple迎新送舊獨家促銷活動，活動期間只要拿任一Apple舊機至燦坤門市估價，即可享有主機限定優惠。新品MacBook Air M3指定款現折5%，13吋MacBook Air M1展示機原價30,900元，促銷價2.2萬有找，16吋MacBook Pro展示機原價79,900元，促銷價44,999元，折數直逼5.7折。

iPhone 15 Pro全面直降9.3折，週末期間使用「台新X燦坤聯名卡」買iPhone 15 Pro系列最高可享9%回饋。10.9吋iPad 10th 64GB原價14,900元，促銷價現省3,000元；AirPods Pro 2原價7,490元，促銷價現折800元；指定Apple配件再享7.4折起優惠！

燦坤母親節活動最後倒數，5月13日前全館3C家電5折起，全館消費滿501元抽「台北-巴黎雙人來回機票」，刷業界最強3C家電神卡「台新X燦坤聯名卡」再享最高8%回饋，即日起燦坤宣布再加碼獨家滿額禮回饋全台媽咪，有機會免費帶走全新款iPad Air、輝葉按摩椅。

迎接即將上市的新iPad，燦坤自即日起發起平板調查問券，凡於5月31日填寫完成即可免費領取300元平板配件金。圖／蘋果提供
迎接即將上市的新iPad，燦坤自即日起發起平板調查問券，凡於5月31日填寫完成即可免費領取300元平板配件金。圖／蘋果提供
燦坤母親節活動最後倒數，5月13日前享全館3C家電5折起，滿額送iPad Air新機。圖／燦坤提供
燦坤母親節活動最後倒數，5月13日前享全館3C家電5折起，滿額送iPad Air新機。圖／燦坤提供

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