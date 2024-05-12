壽險解約潮 捲土重來

壽險解約風潮捲土重來，保費收入不足保險給付，幸好有龐大利息收入彌補。保發中心統計，今年首季解約金衝破4,000億元，加上還本、滿期、理賠等，總給付達6,123億元，高於總保費收入5,593億元。

壽險業高層強調，雖然首季總保費小於總給付約530億元，但加上估逾2,000億元利息收入，壽險業現金流量仍為正數1,593億元。

今年首季保費收入與保險給付概況 圖／經濟日報提供

回顧今年前三月，壽險解約金均突破千億元，1至3月分別為1,388億、1,018億及1,640億元，合計為4,046億元。

以總給付而言，今年前三月分別為2,085億、1,561億與2,476億元，合計6,123億元。

壽險業高層指出，3月總給付2,476億元，較去年同期增加206億元、約9%，主要是投資型商品解約大幅成長，推測是投資市場環境佳，導致保戶紛紛獲利了結。

壽險公司高層指出，3月保險給付飆高主要有三大因素。一，3月中國內爆出00940、00939等ETF申購熱潮，成為強大「吸金利器」，部分民眾解約定存，或把手中新台幣或美元保單解約，轉投ETF；其次，3月市場預期美聯準會可能延後降息、美債殖利率上漲，部分保戶也解約美元保單，轉投海外債券懷抱。

三，新台幣兌美元匯率貶值，導致部分保戶解約美元保單，轉持新台幣在手。

保發中心資料顯示，今年第1季，壽險新契約保費收入（FYP）為1,788億元，年增9%，續年度保費3,804億元，年增1%，總保費收入5,593億元，年增3%。

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