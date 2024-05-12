聽新聞
test
0:00 / 0:00

壽險解約潮 捲土重來

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
壽險解約風潮捲土重來，保費收入不足保險給付，幸好有龐大利息收入彌補。 （聯合報系資料照）
壽險解約風潮捲土重來，保費收入不足保險給付，幸好有龐大利息收入彌補。 （聯合報系資料照）

壽險解約風潮捲土重來，保費收入不足保險給付，幸好有龐大利息收入彌補。保發中心統計，今年首季解約金衝破4,000億元，加上還本、滿期、理賠等，總給付達6,123億元，高於總保費收入5,593億元。

壽險業高層強調，雖然首季總保費小於總給付約530億元，但加上估逾2,000億元利息收入，壽險業現金流量仍為正數1,593億元。

今年首季保費收入與保險給付概況 圖／經濟日報提供
今年首季保費收入與保險給付概況 圖／經濟日報提供

回顧今年前三月，壽險解約金均突破千億元，1至3月分別為1,388億、1,018億及1,640億元，合計為4,046億元。

以總給付而言，今年前三月分別為2,085億、1,561億與2,476億元，合計6,123億元。

壽險業高層指出，3月總給付2,476億元，較去年同期增加206億元、約9%，主要是投資型商品解約大幅成長，推測是投資市場環境佳，導致保戶紛紛獲利了結。

壽險公司高層指出，3月保險給付飆高主要有三大因素。一，3月中國內爆出00940、00939等ETF申購熱潮，成為強大「吸金利器」，部分民眾解約定存，或把手中新台幣或美元保單解約，轉投ETF；其次，3月市場預期美聯準會可能延後降息、美債殖利率上漲，部分保戶也解約美元保單，轉投海外債券懷抱。

三，新台幣兌美元匯率貶值，導致部分保戶解約美元保單，轉持新台幣在手。

保發中心資料顯示，今年第1季，壽險新契約保費收入（FYP）為1,788億元，年增9%，續年度保費3,804億元，年增1%，總保費收入5,593億元，年增3%。

保費 壽險業

延伸閱讀

壽險解約金首季衝破4,000億元 高層喊保費收入「免驚」

壽險保費收入前景能否柳暗花明？高層：須看這幾項變數

壽險金控雙雄各賺逾130億 全體業者獲利539億元

金控股淨值連二季回升 法人看好這三檔

相關新聞

壽險解約潮 捲土重來

壽險解約風潮捲土重來，保費收入不足保險給付，幸好有龐大利息收入彌補。保發中心統計，今年首季解約金衝破4,000億元，加上...

匯市最前線／台幣32.2~32.8元波動

熱錢匯入，新台幣匯率上周五（10日）升值4.7分、收在32.413元，終結連三貶，成交量16.39億美元。

台北市議員愛找富邦貸款？網友點名「他」要以身作則

國民黨立委徐巧芯先前購屋向富邦銀行貸款，引起各界關注。有網友說，台北市議員是不是愛找富邦銀行貸款？有沒有特權超貸或是享受更低利息？

壽險保費收入前景能否柳暗花明？高層：須看這幾項變數

對於壽險業保費收入前景，壽險高層表示，對2024年的保費收入「審慎樂觀」，但仍須繼續觀察美國聯準會何時降息，以及新台幣兌...

數位部3面向強化管理 避免第三方支付淪詐騙工具

數位經濟時代來臨，第三方支付日益普遍，政府除扶植產業發展，亦持續完善相關法制規範，達到防詐、打詐效果。數位部今天發布新聞...

三金控大股東 加碼自家股

看好台股前景，三家金控股東持續加碼自家股票。公開資料顯示，今年以來包括永豐金控、台新金控與新光金控等三家金控大股東均低調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。