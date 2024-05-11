林濁水嗆扁害慘民進黨未道歉 憑什麼要民進黨總統特赦

TVBS民調中心昨天公布最新民調，48%受訪者不支持特赦前總統陳水扁，22%支持受訪者支持特赦陳水扁；其中，支持特赦陳水扁的民進黨認同者有51%。民進黨前立委林濁水今天嗆，陳水扁害慘民進黨，一句道歉都沒有，憑什麼要民進黨總統特赦？

林濁水今早在臉書指出，且看現在為什會選出小野大，民進黨立委席位比國民黨少1席，未來執政困難重重的結果？是選票比人少嗎？並不是。區域選票比國民黨多了6 9萬，不分區選票比國民黨多了2 2萬，票贏這麼多，席位卻輸，完全是陳水扁開了國會減半的選舉支票，又在林義雄力挺之下，居然真的修憲兌現，勸都勸不聽，結果造成選舉時票票不等值的災難。

林濁水指出，TVBS民調中，支持特赦陳水扁的22%受訪者裡，有51%是民進黨認同者，這樣的數據令人吃驚，陳水扁執政作為害慘民進黨，卻連一句道歉都沒有，憑什麼要民進黨總統特赦？而民進黨居然還有51%支持，「也真是莫名其妙。」

TVBS民調指出，48%受訪者不支持特赦陳水扁，其中28%表示「很不支持」、20%表示「不太支持」；22%支持受訪者支持特赦陳水扁，其中8%表示「非常支持」、14%表示「還算支持」。30%受訪者表示沒意見。

TVBS民調指出，國民黨認同者不支持特赦陳水扁的受訪者76%；民眾黨認同者有63%表示不支持特赦陳水扁；民進黨認同者有51%表示支持特赦陳水扁；中立選民不支持特赦陳水扁的受訪者有46%。