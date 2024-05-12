中職／被獅隊11安未造成重傷害 魔神樂奪勝後感謝上帝

樂天桃猿隊今天在桃園球場以5：2擊敗統一獅隊，3連戰搶下兩勝，洋投魔神樂先發8局失兩分（1分自責），以優質表現奪下開季3連勝，他說：「很開心能用精簡球數完成8局任務，感謝上帝，狀況非常好。」

魔神樂用107球投完8局任務，被揮出11支安打，投出4次三振、未有保送，成為加盟猿隊後單場投球局數最多的一戰，本季4場先發投出3勝0敗、防禦率1.48。

紀錄上雖是優質先發，魔神樂被揮11安也是個人本季新高，他說：「面對打者第1球積極進攻，投進好球帶，效果十分顯著，被安打是投手常見的情況，但未造成重傷害，或被揮出太有利安打。」

猿隊9局上推出陳冠宇，連續解決3名打者，拿下本季首次救援成功，魔神樂未挑戰完投勝；他表示，比起完投紀錄，更高興球隊能贏球，完成8局任務後，要不要繼續投，一切都讓教練決定。

魔神樂也提到，知道獅隊是上半季排名第1、很難纏的球隊，但並未特別做準備，面對所有球隊都一樣，最重要是做好投球策略。