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南市行道樹空樹穴4610個 竟有住戶嫌樹破壞風水「每天凌虐至死」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市不少樹穴是空穴或僅剩樹頭，有的樹木是因礙到風水，活活被燙死。記者鄭惠仁／攝影
台南市不少樹穴是空穴或僅剩樹頭，有的樹木是因礙到風水，活活被燙死。記者鄭惠仁／攝影

台南市行道樹空樹穴4610個，許多都是樹木染病枯死，移除後尚未種植，也有人以風水為由，刻意虐樹到死，也是褐根病外的最大敵人。南市近年來不少行道樹因染褐根病而死，甚至傾倒而壓死人，而部分因樹成特色的街道也陷入危機。市府表示，每年編列500萬健檢5千棵行道樹，及時發現及時防患與治療。

近年來空氣品質不佳，具有城市之肺功能的公園、行道樹與社區綠覆率的增加更為重要，不過，許多公園、校園的樹木，以及行道樹因染褐根病死亡也出現危機，南市東區、中西區、南區、安平區、安南區6個行政區種樹3萬8300多棵，但也有高達4610個行道樹是空穴，以及1035個樹穴只剩樹頭。

工務局表示，樹穴只剩樹頭，多數是外力造成所致，如被汽車撞斷、被颱風吹倒，因急於恢復原狀，只把影響交通的部分清除掉，因此只剩樹頭還沒以挖土機挖除；空樹穴的部分，有的是樹木老死、棲地環境不佳枯死，或是罹病死亡，都會依狀況陸續補植。

目前確實有許多行道樹遭受褐根病的威脅，需要營造更好的棲地環境改善。另也有行道樹因被住戶認為影響風水而遭破壞，曾有民眾反映有人是每天澆灌熱水，用凌虐的方式「燙死」，但因蒐證有難度，只能呼籲多點公德心，以及種植行道樹也要考慮到風水問題，避免害樹事件發生。

目前每年編列500萬元，健檢5千棵樹木，針對行道樹是否染病、棲地是否不良做治療與改善，若有危險之虞，就會移除，但會再補種回去，並尊重住戶要補種何種樹木的意願。

農業局表示，目前列管老樹342棵，會固定巡檢，除查看棲地有無異狀，也會檢查樹木外觀，若有網狀紋等可能罹患褐根病的異狀，就會及早發現及早治療。

住戶 行道樹 風水

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