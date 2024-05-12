富士五湖自駕事故暴增 警方、業者急向訪日外國客宣導

日本警方統計，外國觀光客在富士五湖地區發生自駕事故的件數暴增，2023年全年共發生417起事故，是2022年約9倍之多，且今年1月到3月已發生212起事故，讓警方與業者加強宣導。

日本讀賣新聞報導，負責管轄該地區的富士吉田警察署，透過發放宣導傳單到各租車店等方式提醒用路人注意，各租車店也持續敦促外國觀光客遵守日本交通法規。

富士吉田警察署製發的傳單為英語版，上面呼籲用路人遵守交通法規，及當發生事故時撥打110。傳單發放到租車店、觀光案內所（旅遊服務中心）及旅館工會等處，希望業者等協助呼籲外國觀光客避免發生事故。

山梨縣警方表示，縣內2023年共發生約2萬6000起物損事故，租賃車占了約1700起，其中近3成是外國觀光客租車發生事故，且幾乎都發生在富士吉田警察署轄區內。

富士吉田警察署分析2019年1月到今年3月的租賃車事故時，發現自撞牆壁等結構物的獨立事故約占7成，另有約3成是車碰車事故。

富士吉田警察署研判事故原因可能是「在不熟悉的地方開車，稍有疏忽就導致事故」，所以呼籲外國觀光客自駕時遵守日本交通法規與行車禮儀，負起駕駛責任。

一間位於富士急行線河口湖站附近的租車店，近來租車的客人高達逾9成都是外國觀光客。該店職員表示，「雖然疫情前也有很多外國人來租車，但都沒有像現在這麼多」。

該店表示，每週大約有5起外國觀光客自駕事故，由於這些觀光客在母國的駕車方向跟日本不同，很多事故都是轉彎時不慎擦撞路緣等。

該店店長呼籲，一旦發生自駕事故就會讓旅程敗興而歸，為了讓外國觀光客都能開開心心回國，會告知事故有所增加並呼籲留意。

除了警方發放的傳單外，富士吉田市一間租車店也準備自製傳單，上面用日文、英文、中文及韓文說明日本道路號誌及交通規則等注意事項。

富士吉田警察署也將把多數外國觀光客造訪的車站及觀光設施，作為巡邏車重點警戒及取締地區，希望強化呼籲避免發生事故。

富士吉田警察署交通課長和田康平說，也希望地方民眾在開車時能意識到有對當地不熟悉的車輛正在路上行駛，並多加留意。

富士五湖指的是富士山北側山腳5個湖泊總稱，該地區長年以來吸引大量外國觀光客造訪。