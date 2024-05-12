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火鍋店潑漆引祝融！男持鐵鎚砸店、灑紅漆 疑感情糾紛波及無辜民眾

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

37歲陳姓男子疑因男女感情糾紛，今天傍晚約5點涉嫌到台南市安平區一家火鍋店持鐵鎚砸玻璃，再到店內噴灑紅漆，造成火鍋點燃油漆，65歲張姓男客人下半身體輕微灼傷，消防人員接獲報案後緊急滅火將張送醫，陳左手也因砸毀火鍋店玻璃受傷，轄區警方到場將陳制伏送醫帶回調查。

據了解，陳男今年3月剛和前妻離婚，他懷疑是火鍋店老闆從中介入，曾要求對方精神賠償，他不滿對方置之不理他才到火鍋店噴灑紅漆洩恨。警方說，陳的犯案動機還要進一步調查釐清。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天下午約5點6分接獲民眾報案，位於台南市安平區郡平路一家火鍋店，有火煙冒出，疑似有糾紛，有2人受傷，中心派遣安平等分隊，共計出動15車30人到場搶救，安平消防分隊5點11分到場後，5點15分撲滅火勢。

65歲張姓男客人身體和腳部被火燙傷，意識清楚，消防人員緊急用水管幫他降溫。張家人說，他和家人到火鍋店慶祝母親節，根本不認識陳姓男子，陳的作法太惡劣了。

轄區台南市警四分局偵查隊到場調查，發現涉案陳姓男子事先買了2瓶松香水和1瓶紅漆在附近巷內攪拌後，先持鐵鎚砸壞店門玻璃後，再進店內潑紅漆，陳的手傷是因持鐵鎚砸火鍋店玻璃時受傷，警方先依公共危險及傷害罪嫌將陳逮捕後送醫包紮，再帶回警分局製作筆錄。

台南市安平區一家火鍋店今天下午被人潑灑紅漆，一度引發火災。記者黃宣翰／攝影
台南市安平區一家火鍋店今天下午被人潑灑紅漆，一度引發火災。記者黃宣翰／攝影
65歲張姓男客人被火燒傷下半身，消防人員用水管灑水降溫。記者黃宣翰／攝影
65歲張姓男客人被火燒傷下半身，消防人員用水管灑水降溫。記者黃宣翰／攝影
陳姓男子（ 著藍上衣 ）涉嫌到台南市安平區火鍋店潑紅漆，被警方當場制伏法辦。記者黃宣翰／攝影
陳姓男子（ 著藍上衣 ）涉嫌到台南市安平區火鍋店潑紅漆，被警方當場制伏法辦。記者黃宣翰／攝影

台南 火鍋

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