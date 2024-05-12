2028藍營派誰選總統有共識了？ 沈富雄預言：做好1事有望當選

新政府520就任，都還沒正式開始，外界已經在討論2028總統選舉。前立委沈富雄認為，未來國民黨將由「她」出線，若能帶領藍營走出兩岸政策困境，有機會當選。

沈富雄昨（11）日在節目《下班瀚你聊》談到2028總統大選，表示國民黨內有一種非正式的共識，就是輪到台中市長盧秀燕來選，她的接地氣程度不輸媒體人趙少康，因此是有機會的。

沈富雄表示，盧秀燕未來若真的要選，建議可以拿一大筆錢出來，學學民眾黨主席柯文哲，海選天下英明之士，像智庫是海選來的，盧秀燕的智庫可以叫「燕巢」，燕巢在高雄，「燕」是她的名字，「巢」就好比北京有一個鳥巢，若她的人馬可以出好主意，搞不好「燕巢」就能一炮而紅。

另外，面對賴清德可能拚連任，沈富雄認為，未來選舉的關鍵仍在於誰能對兩岸政策提出有創意的見解，國民黨提出的見解必須比民進黨更好，「讓大家不會說是拿香跟拜，甚至一聽就說『讚』」。沈富雄表示，盧秀燕若能帶領國民黨走出兩岸政策困境，她就有機會當選。

此外，先前沈富雄也針對2028「三腳督」預言，民眾黨柯文哲若再選，得票恐怕會比2024的369萬票還差，好比猴子，紅屁股已經被人家看到了。至於賴清德贏的機率是不是依舊最高？沈富雄則強調要看民進黨執政狀況，還有國民黨對於兩岸的論述。