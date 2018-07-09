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亨利任比利時助教 法前鋒吉魯：會證明他選錯邊

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導
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前法國名將亨利，擔任比利時助教。 美聯社
前法國名將亨利，擔任比利時助教。 美聯社
法國和比利時後天將在世界盃4強戰短兵相接，身為比利時助教的法國傳奇球星亨利（Thierry Henry）成了最尷尬的一員，雖然他表示不願成為另類焦點，但法國國腳後輩吉魯（Olivier Giroud）可沒放過他，開玩笑地說會證明亨利站錯邊。

亨利生涯為國家隊出征123場比賽並攻進51球，也是法國1998年奪下唯一一座世界盃冠軍的成員，如今他雖然有機會親眼見證自家小老弟追尋他的腳步劍指金盃，卻是身處敵軍陣營。

亨利表示，無意成為這場鄰國大戰的話題，只想盡忠職守幫助比利時隊，不過法國這端當然感觸很深，教頭德尚（Didier Deschamps）直言，「感覺很怪。」吉魯也笑著說，「我很榮幸能證明給亨利看他選錯邊了，對他而言絕對會是一場五味雜陳的比賽。」

自2016年亨利進駐比利時教練團起就總是被明星光環困擾，他曾說，「我不是國家隊總教練，我只是第3教練，從一開始我就叫大家冷靜，我不是來作秀的，我是來幫助這個團隊，讓它變得更好。」

亨利的招牌太過搶眼，連當初入隊也讓比利時球員們自動成了小粉絲，除了盧卡庫（Romelu Lukaku），包含本特克（Christian Benteke）、巴舒亞伊（Michy Batshuayi）也都視亨利為兒時偶像。

吉魯。 美聯社
吉魯。 美聯社

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