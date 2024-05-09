她抱怨夏天男生衣服洗完仍有臭味 達人推2法寶除臭：超強

天氣越來越熱，不少人都很討厭流汗，因為身體會濕濕黏黏的，衣服也會被汗浸濕而發出臭味。有一名女網友無奈最近天氣熱，爸爸和弟弟的衣服脫下來沒有馬上洗，放到第二天就會飄出臭味，讓她非常受不了，有家事達人就建議可以使用兩種法寶來除臭，非常有用。

女網友在PTT發文表示，家裡的衣服都是由她負責洗，但因為夏天到了，男生的衣服脫下來都會有濃濃的汗臭味，她就抱怨弟弟和爸爸每次把衣服脫下來放到第二天，就會散發出一股噁臭味，所以現在只好每天都洗衣服，只不過洗完後衣服還是有淡淡臭味，就連自己的衣服也都沾上味道，讓原PO哀號「到底該要怎麼辦才好？」

貼文一出，不少人認為應該與衣服材質有關，「洗完還臭的就直接汰換了吧」、「衣服洗過還會臭的話就是材質不好，去uq買幾件airsim的衣服工作穿也比較舒服不會臭」、「衣服材質太爛沒救」、「衣服材質也有差，那種排汗的洗久好臭」、「觀察一下是不是衣服已經臭到纖維裡了，即使剛洗乾淨，衣服還是很快又臭，以前有幾件就這樣，只好丟了」、「衣服壞了吧，我本人油膩肥宅在工廠揮汗沒這個問題」、「換衣服，那個跟材質有關，還有日曬夠不夠也有關係」、「洗衣機先預洗，如果還有臭味材質太爛可以丟了」。

還有網友分享洗衣方法，「流汗完當下就要過水了」、「除了倒洗衣精，還要用衣物漂白水喔，一罐兩公升的才150元左右」、「洗完最後用太陽曬乾啊，不然自助烘衣也可，台灣陰乾本就臭」、「每天洗，然後洗的時候要先泡一陣子再洗會比較有差」、「要消毒+烘乾，另外就是洗衣機的問題」。

有內行人建議可以使用過碳酸鈉、小蘇打粉來除臭，「那是細菌死掉的味道，請用過碳酸鈉（溫熱水）或小蘇打浸泡吧」、「過碳酸鈉用溫水溶解，浸泡再洗有效」、「分開洗，先用溫水跟過碳酸鈉泡過再洗」、「過碳酸鈉粉，去臭去油很有用，市面上方便買到同成份的就白鴿漂白素」、「過碳酸鈉，超強」、「過碳酸鈉+1，親測有效」、「小蘇打+熱水很好用，泡一泡再拿去洗衣機洗就沒味道了」、「洗兩趟都用高水位+洗衣精（看包裝指示）+小蘇打粉一個免洗湯匙（量）」。