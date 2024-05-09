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台中烏日「這巷弄」路窄…大型車緊貼呼嘯而過 居民不忍了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市烏日區慶光路868巷108弄路窄又緊鄰民宅，大貨車行經，幾乎占滿車道惹民怨。圖／居民提供
台中市烏日區慶光路868巷108弄路窄又緊鄰民宅，大貨車行經，幾乎占滿車道惹民怨。圖／居民提供

台中市烏日區東園里慶光路868巷108弄路幅不足6米，周邊住戶因滿常有大貨車、聯結車等大型車往來，整個車道幾乎都被大型車塞滿，住家還有小朋友，相當危險，請大車繞道還被嗆「路又不是你們開的」，惹民怨；居民經向台中市議員吳瓊華陳情，今天現勘，決議禁止大型卡車進出，並設置限速牌等。

吳瓊華今天邀集交通局、烏日區公所、烏日警分局與居民共同會勘、討論。烏日區公所說明，今天現勘決議，慶光路868巷108弄禁止大型車進出，公所在81號前增繪「慢」字，提醒減速慢行；另在東女慈聖宮前及工廠周邊路口增設3面「禁止15噸以上大貨車進入」牌示，以及在巷口增設「限速30」限速牌示。

黃姓居民說，慶光路868巷108弄長約500公尺，當時是由住戶捐出部分土地造路，路幅不到6米，兩側緊鄰住宅，沒想到近一年來，常有大貨車、聯結車通過，若有民眾的轎車停路邊，大車司無法通行還會被按喇叭，「實在是太誇張了！」

王姓居民表示，最可怕是部分大貨車、聯結車呼嘯而過，過去曾發生小孩意外跑出家門，相當危險，跟司機反映繞道還曾被嗆「路又不是你們開的」，實在沒有辦法才陳情。

吳瓊華表示，慶光路868巷108弄路窄，緊臨住家、有的住家有小朋友，因附近有工廠，常有大貨車、聯結車等大型車輛進出，影響住戶生活、安全；除了設置指示牌、限制15噸以上大車通行，也請警方協助向鄰近工廠宣導，引導大車改道而行，解決民眾困擾。

台中市烏日區慶光路868巷108弄路窄又緊鄰民宅，大貨車行經，幾乎占滿車道惹民怨。圖／居民提供
台中市烏日區慶光路868巷108弄路窄又緊鄰民宅，大貨車行經，幾乎占滿車道惹民怨。圖／居民提供

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