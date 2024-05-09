慶祝國際護師節 立院院長韓國瑜籲白衣天使做「這事」

疫後出現護理人員離職潮，但仍有護理師不畏辛勞，在高情緒壓力及勞務負荷的腫瘤護理領域深耕逾20年，在擔任護理長的期間，更締造腫瘤病房「新進護理師留任率100%」的佳蹟；也有男性護理師，即使是行業中的少數，卻能看到更多的優勢與機會，為改善職場環境。衛福部也爭取4年115億元計畫，希望建構更友善的環境，因為有護理師，全民健康才有未來。

國防醫學院護理學系教授暨系主任潘雪幸，當初為減輕家裡負擔選擇就讀軍校，畢業後踏入三總血液腫瘤科病房擔任護理師，一路走來，無論是臨床照護或行政管理，都秉持南丁格爾精神與「莫忘初衷」的態度，並在高情緒壓力及勞務負荷的腫瘤護理領域深耕逾20年；擔任護理長期間，更締造腫瘤病房「新進護理師留任率100%」的佳蹟。

目前男性護理師占全國執業護理人員4％，超過8000位男護理師在執業，衛福部草屯療養院護理主任李世凱，更是第一位獲得傑出護理人員專業貢獻獎的男性護理人員，除重視臨床精神醫療急重症照護外，將所學「管理」應用在精神科臨床工作，全心投入酒藥癮照護與毒品菸酒防制業務等，他的另一半也是白衣天使，更能體諒工作辛酸，防疫作戰時更成為彼此最大的支柱，他鼓勵「男」丁格爾們，把護理當成志業，不用擔心自身的價值會因性別差異而被模糊。

立法院長韓國瑜今天出席活動時則表示，台灣在2010年將「國際護士節」正式更名為「國際護師節」，目的是為了使社會民眾心中，能建立護理師的專業地位，護理師每一位都非常了不起，國人非常幸運能有護理師的照顧，所以護理師自己切身的任何需要及要求，則應由立法委員來為大家服務，未來立法院就是護理師堅強的後盾，呼籲護理人員，有任何意見都能向立法院多聯絡。

行政院長陳建仁致詞時提到，台灣被「CEOWORLD」雜誌評為醫療保健系統最佳的國家，護理人員功不可沒，應該要得到適當的回饋，政府對於好的職場條件與薪資待遇責無旁貸，「我家也有1位護理師」，明白不同領域的護理師點燃心中那把火時，也照亮整個台灣和世界，讓世界看到希望和未來。