快訊

20時36分有感地震！震央位於花蓮近海 規模4.6、最大震度4級

董總疑「自肥」領高額獎金 陽明海運3點聲明回應

大陸國安人員7月起可抽查旅客手機…傳2地已提前實施 陸委會示警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慶祝國際護師節 立院院長韓國瑜籲白衣天使做「這事」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
立法院長韓國瑜（左2）表示，未來立法院就是護理師堅強的後盾。記者曾學仁／攝影
立法院長韓國瑜（左2）表示，未來立法院就是護理師堅強的後盾。記者曾學仁／攝影

疫後出現護理人員離職潮，但仍有護理師不畏辛勞，在高情緒壓力及勞務負荷的腫瘤護理領域深耕逾20年，在擔任護理長的期間，更締造腫瘤病房「新進護理師留任率100%」的佳蹟；也有男性護理師，即使是行業中的少數，卻能看到更多的優勢與機會，為改善職場環境。衛福部也爭取4年115億元計畫，希望建構更友善的環境，因為有護理師，全民健康才有未來。

國防醫學院護理學系教授暨系主任潘雪幸，當初為減輕家裡負擔選擇就讀軍校，畢業後踏入三總血液腫瘤科病房擔任護理師，一路走來，無論是臨床照護或行政管理，都秉持南丁格爾精神與「莫忘初衷」的態度，並在高情緒壓力及勞務負荷的腫瘤護理領域深耕逾20年；擔任護理長期間，更締造腫瘤病房「新進護理師留任率100%」的佳蹟。

目前男性護理師占全國執業護理人員4％，超過8000位男護理師在執業，衛福部草屯療養院護理主任李世凱，更是第一位獲得傑出護理人員專業貢獻獎的男性護理人員，除重視臨床精神醫療急重症照護外，將所學「管理」應用在精神科臨床工作，全心投入酒藥癮照護與毒品菸酒防制業務等，他的另一半也是白衣天使，更能體諒工作辛酸，防疫作戰時更成為彼此最大的支柱，他鼓勵「男」丁格爾們，把護理當成志業，不用擔心自身的價值會因性別差異而被模糊。

立法院長韓國瑜今天出席活動時則表示，台灣在2010年將「國際護士節」正式更名為「國際護師節」，目的是為了使社會民眾心中，能建立護理師的專業地位，護理師每一位都非常了不起，國人非常幸運能有護理師的照顧，所以護理師自己切身的任何需要及要求，則應由立法委員來為大家服務，未來立法院就是護理師堅強的後盾，呼籲護理人員，有任何意見都能向立法院多聯絡。

行政院長陳建仁致詞時提到，台灣被「CEOWORLD」雜誌評為醫療保健系統最佳的國家，護理人員功不可沒，應該要得到適當的回饋，政府對於好的職場條件與薪資待遇責無旁貸，「我家也有1位護理師」，明白不同領域的護理師點燃心中那把火時，也照亮整個台灣和世界，讓世界看到希望和未來。

護理執業面臨許多困境，導致人力長期不足，總統蔡英文今天出席「113年國際護師節聯合慶祝大會」時表示，衛福部將爭取4年115億計畫，盼能改善環境、吸引人才留任，台灣護理學會理事長廖美南說，護理師是醫療保健系統的骨幹，近期如0403花蓮大地震，或3月寶林茶室食物中毒事件，都有護理師們的身影，希望政府能投資護理教育、優化護理職場，也讓更多護理師參與衛生政策的擬定與決策。

立法院長韓國瑜（前排左5）、衛福部次長王必勝（右5），頒發「服務滿45年資深護理人員獎」給優秀的護理人員。記者曾學仁／攝影
立法院長韓國瑜（前排左5）、衛福部次長王必勝（右5），頒發「服務滿45年資深護理人員獎」給優秀的護理人員。記者曾學仁／攝影
行政院長陳建仁（前左4）分享，自己家中也有1位護理師。記者曾學仁／攝影
行政院長陳建仁（前左4）分享，自己家中也有1位護理師。記者曾學仁／攝影
總統蔡英文（左2）頒發「台灣護理典範獎」，給首位來自護理界的前監察委員尹祚芊（右2）。記者曾學仁／攝影
總統蔡英文（左2）頒發「台灣護理典範獎」，給首位來自護理界的前監察委員尹祚芊（右2）。記者曾學仁／攝影
總統蔡英文（中）與台灣護理學會理事長廖美南（左）、護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜（右）手拿象徵「護理之花」的海芋。記者曾學仁／攝影
總統蔡英文（中）與台灣護理學會理事長廖美南（左）、護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜（右）手拿象徵「護理之花」的海芋。記者曾學仁／攝影
總統蔡英文（左3）頒發「台灣護理先驅 周美玉女士薪傳獎」給台北榮總護理部顧問王瑋（右三）。記者曾學仁／攝影
總統蔡英文（左3）頒發「台灣護理先驅 周美玉女士薪傳獎」給台北榮總護理部顧問王瑋（右三）。記者曾學仁／攝影
總統蔡英文（中）出席「113 年國際護師節聯合慶祝大會」，參與傳光儀式。記者曾學仁／攝影
總統蔡英文（中）出席「113 年國際護師節聯合慶祝大會」，參與傳光儀式。記者曾學仁／攝影

腫瘤 護理師

延伸閱讀

韓國瑜左手邊國賓席等入座 賴清德立院國情報告將寫歷史

李安愛店！盧秀燕揪吃酸菜白肉鍋名店 老闆曝美味3靈魂

林國慶立委落選韓國瑜聘立法院榮譽顧問 他這樣看待

朝野協商破局 傅崐萁：民進黨像巨嬰、玩弄韓國瑜

相關新聞

再生醫療是什麼？雙法草案初審通過 三大爭議一次看

再生醫療雙法草案今天在立院環衛委員會審查完竣，送出委員會。再生醫療雙法草案包括「再生醫療法」、「再生醫療製劑條例」草案，...

慶祝國際護師節 立院院長韓國瑜籲白衣天使做「這事」

疫後出現護理人員離職潮，但仍有護理師不畏辛勞，在高情緒壓力及勞務負荷的腫瘤護理領域深耕逾20年，在擔任護理長的期間，更締...

聯合新聞網 聲明

近日網路上出現不肖人士擅自將「聯合新聞網」網站內容複製的網站，除了整個網站商標、LOGO、內容與樣式設計，都與「聯合新聞網」網站一模一樣外，另有虛構造假新聞如下圖示。聯合新聞網已對此違法侵權網站已蒐證，並擬循法律途徑追訴。

【嘿！社會】EP.14-1 地震來了！專家教你避難逃生

403大地震後餘震逾千次，5月6日下午都還接連發生兩起規模5.9的餘震，讓民眾相當緊張。政府宣導保命3步驟「趴下、掩護、...

駐立陶宛代表處改名？吳釗燮：不會被改、雙方關係不會有問題

立陶宛總統瑙塞達7日在立陶宛大選前再度重申，認為台灣代表處應循國際標準，將「台灣」更名為「台北」，以穩定與中國的關係。外交部長吳釗燮強調，我國與立陶宛之間的關係不會有問題，代表處不會被改名。

以哈衝突不斷 外交部捐50萬美元援助加薩地區

以哈衝突至今沒有停歇，外交部今指出，我國政府已捐款50萬美元給美慈組織（Mercy Corps）對加薩地區提供人道援助物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。