5大藝術巨擘加持 麥卡倫進駐台北當代藝術博覽會

身為世界級的藝術博覽會，台北當代藝術博覽會於5月10至12日在臺北南港展覽館盛大開展。今年適逢創立200周年、以百年工藝與卓越品質深受各界藏家愛戴的麥卡倫，首度在台公開亮相《傳奇之初第二章（Tales of The Macallan Volume II）》，以藝術之姿揭開麥卡倫長達2個世紀的輝煌旅程。

《傳奇之初第二章》集結5大藝術巨擘——英國版畫大師Andrew Davidson、法國百年水晶品牌萊儷、蘇格蘭作曲家Craig Armstrong、巴黎印刷工坊Imprimerie du Marais與英國手工裝幀商Shepherds、Sangorski & Sutcliffe、Zaehnsdorf，共同形塑麥卡倫創辦人Alexander Reid成為釀酒大師的傳奇故事。

英國版畫大師Andrew Davidson堅持採用手工雕刻木頭，輔以19世紀壓印機進行拓印創作，透過細膩的描繪、雕刻、按壓與印製，悉心描繪麥卡倫創辦人Alexander Reid從教育家踏入耕耘領域，最後成為傳奇釀酒大師的非凡旅程。

《傳奇之初第二章》瓶身由法國百年品牌萊儷手工訂製，以無暇清澈的水晶瓶，完美呈現陳釀73年的古銅橡木自然酒色；此外，更由版畫大師 Andrew Davidson 在水晶瓶上以木雕版畫技術繪製創辦人故事，巧奪天工的精湛技術，將彼此對於工藝傳承的堅持與追求卓越品質的熱情貫徹其中。

曾為《紅磨坊》與《大亨小傳》譜曲的金球獎配樂大師Craig Armstrong亦深受感動，與Alexander Reid同樣流淌著蘇格蘭血統的他，以1824年斯佩賽地區盛行的蘇格蘭民間樂器和音樂風格，透過音韻悠揚的譜曲，不僅讚頌著蘇格蘭自然景緻，亦呼應麥卡倫的傳奇，聆聽橫跨2個世紀的歷久彌新。

麥卡倫《傳奇之初第二章》精美書冊由巴黎印刷工坊Imprimerie du Marais運用特選紙張、墨水，輔以手工印刷悉心印製，細膩體現這段不朽傳奇。而曾為世界名著《莎士比亞作品集》與《魯賓遜漂流記》裝訂的英國百年裝幀商Shepherds、Sangorski & Sutcliffe與Zaehnsdorf，則以手工針線縫製成冊，將麥卡倫2個世紀以來的輝煌旅程，巧妙臻藏於令人驚艷的800頁書冊中。

蘊藏深刻藝術內涵的《傳奇之初第二章》凝聚多元藝術視角，娓娓道出麥卡倫自創辦人Alexander Reid 2世紀以來對工藝的堅持，其與台北當代藝術博覽會致力於實驗開創、前衛包容與以藝術探索開創思維，有著相互輝映的理念，共同透過多元化的藝術樣貌，詮釋獨有眼光、工藝情懷與不凡價值。加入The Macallan Society，即可預約博覽會現場專人導覽，預約不含門票，欲進入台北當代藝術博覽會現場，需另行購買活動門票。

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