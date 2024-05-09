快訊

20時36分有感地震！震央位於花蓮近海 規模4.6、最大震度4級

董總疑「自肥」領高額獎金 陽明海運3點聲明回應

大陸國安人員7月起可抽查旅客手機…傳2地已提前實施 陸委會示警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5大藝術巨擘加持 麥卡倫進駐台北當代藝術博覽會

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
《傳奇之初第二章》匯聚頂級工藝，將麥卡倫2個世紀的旅程，臻藏於令人驚艷的800頁精裝書冊之中。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
《傳奇之初第二章》匯聚頂級工藝，將麥卡倫2個世紀的旅程，臻藏於令人驚艷的800頁精裝書冊之中。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

身為世界級的藝術博覽會，台北當代藝術博覽會於5月10至12日在臺北南港展覽館盛大開展。今年適逢創立200周年、以百年工藝與卓越品質深受各界藏家愛戴的麥卡倫，首度在台公開亮相《傳奇之初第二章（Tales of The Macallan Volume II）》，以藝術之姿揭開麥卡倫長達2個世紀的輝煌旅程。

《傳奇之初第二章》集結5大藝術巨擘——英國版畫大師Andrew Davidson、法國百年水晶品牌萊儷、蘇格蘭作曲家Craig Armstrong、巴黎印刷工坊Imprimerie du Marais與英國手工裝幀商Shepherds、Sangorski & Sutcliffe、Zaehnsdorf，共同形塑麥卡倫創辦人Alexander Reid成為釀酒大師的傳奇故事。

英國版畫大師Andrew Davidson堅持採用手工雕刻木頭，輔以19世紀壓印機進行拓印創作，透過細膩的描繪、雕刻、按壓與印製，悉心描繪麥卡倫創辦人Alexander Reid從教育家踏入耕耘領域，最後成為傳奇釀酒大師的非凡旅程。

《傳奇之初第二章》瓶身由法國百年品牌萊儷手工訂製，以無暇清澈的水晶瓶，完美呈現陳釀73年的古銅橡木自然酒色；此外，更由版畫大師 Andrew Davidson 在水晶瓶上以木雕版畫技術繪製創辦人故事，巧奪天工的精湛技術，將彼此對於工藝傳承的堅持與追求卓越品質的熱情貫徹其中。

曾為《紅磨坊》與《大亨小傳》譜曲的金球獎配樂大師Craig Armstrong亦深受感動，與Alexander Reid同樣流淌著蘇格蘭血統的他，以1824年斯佩賽地區盛行的蘇格蘭民間樂器和音樂風格，透過音韻悠揚的譜曲，不僅讚頌著蘇格蘭自然景緻，亦呼應麥卡倫的傳奇，聆聽橫跨2個世紀的歷久彌新。

麥卡倫《傳奇之初第二章》精美書冊由巴黎印刷工坊Imprimerie du Marais運用特選紙張、墨水，輔以手工印刷悉心印製，細膩體現這段不朽傳奇。而曾為世界名著《莎士比亞作品集》與《魯賓遜漂流記》裝訂的英國百年裝幀商Shepherds、Sangorski & Sutcliffe與Zaehnsdorf，則以手工針線縫製成冊，將麥卡倫2個世紀以來的輝煌旅程，巧妙臻藏於令人驚艷的800頁書冊中。

蘊藏深刻藝術內涵的《傳奇之初第二章》凝聚多元藝術視角，娓娓道出麥卡倫自創辦人Alexander Reid 2世紀以來對工藝的堅持，其與台北當代藝術博覽會致力於實驗開創、前衛包容與以藝術探索開創思維，有著相互輝映的理念，共同透過多元化的藝術樣貌，詮釋獨有眼光、工藝情懷與不凡價值。加入The Macallan Society，即可預約博覽會現場專人導覽，預約不含門票，欲進入台北當代藝術博覽會現場，需另行購買活動門票。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

《傳奇之初第二章》凝聚多元藝術視角，娓娓道出麥卡倫自創辦人Alexander Reid 2世紀以來對工藝的堅持。台灣愛丁頓寰盛洋酒董事總經理黃皓茵（左）、麥卡倫品牌大使黃偉綸。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
《傳奇之初第二章》凝聚多元藝術視角，娓娓道出麥卡倫自創辦人Alexander Reid 2世紀以來對工藝的堅持。台灣愛丁頓寰盛洋酒董事總經理黃皓茵（左）、麥卡倫品牌大使黃偉綸。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣愛丁頓寰盛洋酒董事總經理黃皓茵，誠摯邀請藝術愛好者見證麥卡倫創辦人非凡時刻。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣愛丁頓寰盛洋酒董事總經理黃皓茵，誠摯邀請藝術愛好者見證麥卡倫創辦人非凡時刻。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫匯聚各界大師工藝，引領世人領略麥卡倫的過去、現在與未來。台灣愛丁頓寰盛洋酒董事總經理黃皓茵（左）、台灣愛丁頓寰盛洋酒公司行銷總監劉姿瓘。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫匯聚各界大師工藝，引領世人領略麥卡倫的過去、現在與未來。台灣愛丁頓寰盛洋酒董事總經理黃皓茵（左）、台灣愛丁頓寰盛洋酒公司行銷總監劉姿瓘。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫《傳奇之初第二章》於台北當代藝術博覽會盛大展出。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫《傳奇之初第二章》於台北當代藝術博覽會盛大展出。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
英國版畫大師Andrew Davidson透過細膩的描繪、雕刻、按壓與印製，充分展現對傳統工藝的堅持，完美詮釋麥卡倫傳承2個世紀追求卓越品質的精神。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
英國版畫大師Andrew Davidson透過細膩的描繪、雕刻、按壓與印製，充分展現對傳統工藝的堅持，完美詮釋麥卡倫傳承2個世紀追求卓越品質的精神。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
英國版畫大師Andrew Davidson在水晶瓶上以木雕版畫技術繪製創辦人故事，完美呈現創辦人輝煌歷程。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
英國版畫大師Andrew Davidson在水晶瓶上以木雕版畫技術繪製創辦人故事，完美呈現創辦人輝煌歷程。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫《傳奇之初第二章》完美無瑕的水晶瓶身，由法國百年品牌萊儷手工訂製。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫《傳奇之初第二章》完美無瑕的水晶瓶身，由法國百年品牌萊儷手工訂製。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品牌 英國 蘇格蘭

延伸閱讀

文化部推中生代藝術家 台北當代展區回應花蓮震災

「第五屆台北當代藝術博覽會」 明在南港展覽館開展

時間淬煉藝術 AKACHEN再創鈦金珠寶新頁

走進東京灣「無圍牆美術館」 天王洲藝遊未盡

相關新聞

響應國際白飯節！ 7-ELEVEN首度公開好吃米飯關鍵

7-ELEVEN長期支持在地優質農產，倡議綠色飲食，藉由「在地採購」、「食感革新」兩大策略持續精進米飯品質、開發多元商品...

5大藝術巨擘加持 麥卡倫進駐台北當代藝術博覽會

身為世界級的藝術博覽會，台北當代藝術博覽會於5月10至12日在臺北南港展覽館盛大開展。今年適逢創立200周年、以百年工藝...

楊祐寧站台「愛彼」台北微風信義開幕 聯名表罕見亮相

瑞士高級製表品牌愛彼（Audemars Piguet）於台北微風信義開設間限定店，以貼近年輕顧客為出發點，採用全開放式的...

全國電子「LIFE+新元界」打造創新AI體驗！全新數位服務、ESG綠色循環商品登場

元宇宙、AI話題正夯，明年將迎來品牌50周年的全國電子持續追求創新，宣布邁入「LIFE+新元界」AI智慧新時代，領先業界...

搭名人郵輪航進阿拉斯加！ 無邊際陽台「冰川零距離」

看好環球郵輪熱潮，皇家加勒比集團旗下的名人郵輪今（9）日宣布，將以「NOTHING COMES CLOSE」為全新品牌形象，同時將攜手5家業者、推出即日起至2026年由海外出發的全球Fly Cruise飛航遊輪假期。其中，...

夏季線上旅展開跑！福華飯店首跨界合作 買住宿券抽商務艙機票

夏季線上旅展開跑，旅宿業者推出多項優惠，有飯店首次與航空公司合作，推出持合作航空公司登機證可免費升等房型，買住宿券可抽商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。