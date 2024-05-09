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女網紅嫁杜拜富豪靠一招「鞏固財力」 男方外遇就淨身出戶

聯合新聞網／ 綜合報導
兩人簽訂婚前協議，如果賈馬爾外遇，所有財產就會全歸老婆所有。圖擷自太陽報
兩人簽訂婚前協議，如果賈馬爾外遇，所有財產就會全歸老婆所有。圖擷自太陽報

英國一名女子為了百萬富翁遠嫁杜拜，常在社群媒體上分享自己豪奢的生活方式，吸引不少好奇的網友追蹤。近期她在TikTok上分享自己「鞏固財力」的方法，表示老公如果偷吃外遇，就會讓所有財產都歸她所有。

據《太陽報》（The Sun）報導，納達克（Soudi Al Nadak）嫁給了杜拜的富豪賈馬爾（Jamal ），她常常在TikTok上炫富，雖然吸引了一票粉絲，也常常有不少網友留言批評她拜金。

納達克說，伊斯蘭教認為結婚時應該要給新娘嫁妝，而且嫁妝就是全歸女方所有，所以當初結婚時賈馬爾給了她800萬英鎊（約3.2億台幣）的嫁妝。納達克覺得這筆錢非常合理，而且為了確保自己的權益，兩人還在婚前簽訂了婚前條款。

其中一條條款寫道，如果丈夫外遇，就要把100%的財產全都過給納達克，而賈馬爾也真的簽名了。她認為這是給她和孩子合法的保障，也因為有這條條款，她也不擔心自己需要找工作增加收入。

納達克甚至在影片中表示，忠誠的丈夫絕對不會對簽這條款有任何疑慮，她建議網友跟另一半也簽訂這樣的條款，如果對方拒絕，就代表對方根本不是適合結婚共度餘生的對象。

杜拜 網紅 超級富豪 離婚

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