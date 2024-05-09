影／靠蘇丹紅辣椒粉賺4千萬 主嫌李彥廷200萬交保籌1.5小時

蘇丹紅辣椒粉流竄全台，高雄檢調查出龍海同記負責人李彥廷利用親友名義，成立多家公司自大陸進口逾百公噸蘇丹紅辣椒粉，今偵結將李起訴等6人，李彥廷偵查中收押，今移審法院後傍晚裁定200萬元交保，李親友籌款約1.5小時，才拿出足額現金辦保。

李彥廷約在晚間8時許完成交保，離開高雄地檢署時面對媒體追問全程不發一語，最後在律師、親友陪同下，坐上一輛20年以上的福特廂型車離去。

檢調查出，李彥廷在台灣、大陸成立同名的龍海同記公司，李彥廷負責台灣業務，胞兄李士銘則主導大陸生產、銷售，並在台灣以親友名義成立津棧、廣元、佳廣、海順、初衣食伍、釜山、杰展國際等公司。

檢調查出，李彥廷透過旗下公司交互掩護，自2020年起從大陸進口含蘇丹紅色素的辣椒粉來台，若被食藥署抽驗不合格退運，同批貨則裝至不同貨櫃，再以名下公司掩護進口出售。

雄檢偵辦期間，李彥廷趁機與妻子吳克敏離婚，並在吳住處私藏2000萬元現金，期間頻繁提領相關人帳戶內款項及移轉財產，還將保時捷名車寄存在某醫師女密友名下。

所幸雄檢動作迅速，查扣李名下1億三千多萬資產，衛生局並依法開罰8172萬元。