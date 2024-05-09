南市營養午餐爛菜是舊照片？藍營議員3度猛烈砲轟 政風室主任落淚

國民黨南市議員林燕祝日前在議會爆料指大灣國小營養午餐使用爛菜，市府教育局日前完成調查指爛菜是退貨的舊照片，林燕祝今天在教育局業務質詢時，怒斥教育局政風處不追營養午餐爛菜從何而來？竟稱檢舉照片是舊照片，且市府政風處還未調查就有結論，行政調查不中立，3度猛烈質詢讓政風處主任陳瀅忍不住落淚。教育局事後回應政風室協助進行初步的內部調查實為正常程序；市府政風處也表示，尊重教育局調查結果，但為求審慎重會再協助市府確認流程。

林燕祝表示，接獲陳情營養午餐使用爛菜事件，不是只有大灣國小一間，其他學校事發後都立刻記點或停用來懲處相關人員，只有大灣國小反其道而行，但教育局政風室主任陳瀅卻和教育局長鄭新輝一起召開記者會，反而誣指她爆料所用的爛菜照片是舊照片。

林燕祝輪番猛烈質詢，質疑陳瀅未報請市府政風處指揮監督，調查程序不公正，踰越行政調查，且私自開記者會，沒有向市府政風處長高伯陽報告過，大灣國小家長會前會長案件仍在偵查中，擅自公告調查結果，還詢問陳瀅為何落淚？是有受到什麼壓力？

陳瀅說，落淚是個人情緒的發洩，針對營養午餐事件是本著政風職責，公正完成調查，沒有壓力也被誰逼的，出席記者會有向市府通報，事後政風處有要她提出報告。

議員楊中成、黃肇輝及朱正軒等也均提出關切，指4月8日和11日2度接獲陳情指學童營養午餐吃不飽，校方說1次是鍋爐故障，1次是營養師和廚工請假，人力不足只供應「2菜1湯」沒有肉類主食；對突發狀況要有解決能力，營養師常請假，還有廚工不足，學校內部管理若有問題要一併檢討。

教育局長鄭新輝說，委請政風處一起調查是希望更為公正，調查過程不會有介入指示，只是要還原真相；4月8日是鍋爐壞掉，11日是營養師和廚工請假，只有4名人力不足，學校才決定將主食雞柳取消，對於只供應「2菜1湯」沒有肉類主食，向學生及家長抱歉，不容許再發生，學校內部管理也會再檢討。

教育局強調，教育局政風室協助進行初步的內部調查實為正常程序。政風室主任為受過訓練的專業人員，對執行政風工作有其公正獨立性，對依法行政的公務人員應給予支持。因營養午餐品質為社會大眾非常關心的議題，且為避免家長產生不必要的恐慌，在內部調查有初步結果時，立刻召開記者會對外說明，以正視聽。

市府政風處則表示，尊重教育局之內部調查結果，為求審慎，政風處會再協助市府針對該校營養午餐採購及驗收等進行調查，進一步了解是否符合相關規範。