魯迪鼻部手術成功 可能化身「面具俠」戰韓

聯合報 記者毛琬婷╱即時報導 2018-06-25 20:08 用LINE傳送

魯迪於上役受傷。 美聯社 俄羅斯世足賽分組賽第二戰，衛冕軍德國在傷停階段靠著克魯斯（Toni Kroos）一記自由球絕殺，以2：1氣走瑞典，也讓德國續保有晉級機會，不過卻在比賽中傷了效力於德甲拜仁慕尼黑的魯迪（Sebastian Rudy），原本傳出他可能因此提前在世足賽報銷，但根據德國官方消息，魯迪已接受鼻部微創手術，之後的比賽將會化身「面具俠」，最終戰對上南韓的比賽仍不排除出賽可能性。

魯迪是在與瑞典之役第25分鐘時，鼻梁碰撞到瑞典球員托伊沃寧（Ola Toivonen）的鞋子，當場鮮血直流，隨後也將被換下場治療。這是28歲的魯迪生涯首度在世足賽舞台中亮相，原本賽後傳出，魯迪可能會因此缺席接下來世足賽所有的比賽，好在他在星期天接受手術，仍有望在分組賽最終戰出賽。

魯迪接受手術後說：「我渴望能與南韓進行比賽，現在我的鼻子有些問題，但我不感覺到痛苦。」根據消息指出，魯迪之後的比賽將會戴上面具，保護他動刀後的鼻子。

德國主帥勒夫（Joachim Low）則表示，「魯迪的傷勢需要一兩天才能恢復，胡梅爾斯（Mats Hummels）可能能夠上場，這將為我們提供另一種防守選擇。」