忙不過來…北市20萬株樹 僅2隻米格魯健檢「褐根病」

台北市近年發生多起路樹倒塌砸傷用路人的意外，原因多為罹患褐根病。有議員今指出，北市樹木約20萬株，2隻檢測褐根病的米格魯1天只能處理36株，檢測量能遠遠不足，要求工務局可與動保處合作，強化犬隻搜查、增加樹木健檢的人手。動保處回應，動物之家僅2隻年紀大的米格魯，可能要研擬與民間合作；工務局承諾會在1個月內和動保處研議方案。

民眾黨議員陳宥丞表示，過去颱風數量多，加上颱風天市民待在家，患有褐根病的樹木被強風吹倒就能順便清理，近年颱風影響較小，褐根病樹木缺乏「天然」清理，逐漸成為台北市隱憂。2019年至2023年間，有3808株樹患褐根病，士林區、中山區、大安區、文山區為重災區，2018年至今有4人被砸傷。

陳宥丞說，褐根病檢測有2種方法，一種是等褐根病的菌絲浮出土壤，就能判定樹木患病；而另一種是利用特別訓練的米格魯進行偵查，若執勤犬隻聞到褐根病的特殊氣味，就會在染病樹木旁坐下，全台只有4隻，其中2隻在台北市服勤。

陳宥丞指出，2隻米格魯每月約檢查1000株樹，1天約檢查36株樹，只能在早上天氣較冷的時候執勤，執勤時間3小時，去年北市移除736株病樹。面對北市20萬株樹，顯然2隻米格魯執勤量能顯然不足。

陳宥丞建議，公園處可以和動保處合作，看是不是有能力自行訓練褐根病的米格魯或拉布拉多，讓台北市有專屬的搜查犬，強化樹木健檢量能，而安全評估人手也嚴重不足，對於檢測人員的訓練也需要加強。

北市工務局長黃一平回應，之前北市倒塌的樹木確實都有褐根病，在外觀上不好判斷，只能靠發黴的痕跡，也不一定很明顯，因此在執行面上，必須先目視找到病徵，之後再連根拔起病樹，下方的土壤也要消毒、燻蒸，避免傳染給其他樹木。

黃一平說，目前褐根病防治交由專業廠商處理，但檢測量能仍然不足，台北市行道樹有9萬多株、公園樹木11萬株，除了外包廠商、學術單位，還有工務局內的公務員會巡察，人力還是不夠，所以特別委託犬隻。