今7分鐘內連2起規模5.9地震 氣象署研判為0403地震餘震

中央氣象署地震測報中心說明，今天下午5點45分在花蓮縣政府26公里處發生芮氏規模5.9地震，地震深度15.6公里，造成花蓮縣市震度達到4級、嘉義市震度達到3級，主要是花東造成4級，雙北有1至2級地震；7分鐘後再發生一起規模5.9地震，造成花蓮縣規模達4級、嘉義市3級。今天中央氣象署也針對花蓮縣發布國家級警報。

中央氣象署地震中心副主任許麗文表示，自從4月3日發生芮氏規模7.2地震後，同一天主震的北邊再發生規模6.2、規模6地震；4月23日應力調整關係，從主震的北到南，發生2起規模6.3、6地震；4月27日應力調整再回到主震北邊，發生規模6.2地震；今天應力調整回到主震南邊，發生2起規模5.9地震。

許麗文表示，今天發生的2起規模5.9地震研判都是0403地震的餘震，近期餘震頻繁，因應力調整緣故，地震活動從北到南都有發生，但觀察到整體餘震有減緩趨勢，偶爾有稍大的餘震發生，未來因天氣變化，提醒民眾要慎防餘震影響，避免前往山區、土石鬆動處，做好地震防範措施。

根據中央氣象署統計，自4月3日起至今晚6時30分止，主震加餘震達標1371次。許麗文說，由於0403花蓮強震規模7.2地震，因此需要長時間應力調整，這段時間地震較空白的地方發生餘震，但餘震已有減緩的趨勢。