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石門水庫漂流木 即起到月底紅檜貴重木等開放尋寶

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
石門水庫颱風漂流木開放自由撿拾，第一批民眾撿拾自己屬意的漂流木歡喜展示。圖／林業署新竹分署提供
石門水庫颱風漂流木開放自由撿拾，第一批民眾撿拾自己屬意的漂流木歡喜展示。圖／林業署新竹分署提供

桃園市石門水庫每每颱風大水從上游沖下大量漂流樹木，不乏紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠貴重樹木，林業署新竹分署今天下午表示，之前颱風災害後打撈清理的漂流木，今天起至本月31日止，分2階段免費開放民眾自由撿拾，隨即吸引大溪、復興、龍潭民眾至少7、80人次前往尋寶撿拾漂流木回家。

新竹分署將石門水庫上游在颱風沖下堆積的漂流木清洗，今天起放置在水利署北區水資源分署管理的阿姆坪臨時堆置場，免費開放民眾核對身分、登記撿拾，該分署表示，第1階段自即日起至17日，限定開放周邊大溪區、龍潭區、復興區居民優先撿拾；第2階段自5月20日至31日止，開放全國民眾進場撿拾漂流木，開放撿拾時間周一至周五的上午8時30分至下午4時30分。

漂流木開放自由撿拾現場，限一般轎車及3.5噸以下貨車進場，不開放使用機具撿拾，貨車加裝吊掛機具不得進場，公告撿拾期間，新竹分署現場設置林產物檢查站，民眾撿拾的漂流木，若是自用無販賣需求者，經該檢查站拍照檢視後即可離場，撿拾漂流木後續如有販賣需求，須先至林產物檢查站辦理登記，此外，如果拾得紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠等公告貴重樹木，則需要逐支登記，非貴重樹木採整批登記，取得漂流木搬運登記表，可做為合法來源證明。

新竹分署表示，近日石門水庫當地早上太陽照射炎炎、但到下午容易發生雷陣雨，呼籲有意前往撿拾漂流木的民眾，撿拾尋寶之際，要隨時補充水分，為防範下雨，民眾需要備妥雨具及隨時注意自身安全，

石門水庫颱風漂流木，今起在阿姆坪臨時堆置場開放自由撿拾。圖／林業署新竹分署提供
石門水庫颱風漂流木，今起在阿姆坪臨時堆置場開放自由撿拾。圖／林業署新竹分署提供
石門水庫颱風漂流木開放自由撿拾，新竹分署設置林產物檢查站登記。圖／林業署新竹分署提供
石門水庫颱風漂流木開放自由撿拾，新竹分署設置林產物檢查站登記。圖／林業署新竹分署提供

新竹 漂流木 石門水庫

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