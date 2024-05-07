今明年整體伺服器成長可期 法人點名看好六檔供應鏈
隨通用型伺服器需求復甦及人工智慧（AI）伺服器滲透率上揚，法人看好今、明年整體伺服器出貨成長可期，看好廣達（2382）、緯穎、緯創、奇鋐、雙鴻、嘉澤等雲端服務提供商（CSP）客戶占比較高且受惠於AI伺服器提升產品內含價值廠商。
大型本國投顧分析，Meta、谷歌、亞馬遜、微軟等美國四大CSP業者日前均提出提出積極資本支出計畫，主要用於基礎設施與AI投資，並同步上修全年資本支出財測。
其中，Meta將2024年資本支出指引由300至370億美元，調升為350至400億美元，反映擴大AI投資，谷歌亦預期第2季至第4季單季資本支出維持與第1季相近水準，換算2024年全年資本支出將成長逾五成。
微軟預估2024年會計年度第4季資本支出將因季節性而顯著季增，且目前AI需求超越現有產能，亞馬遜估計2024年資本支出將明顯高於去年，用於建設基礎設施，確保AWS得以加速成長，意味2024年資本支出將年增超過23%。
法人表示，市場將2024年美國四大CSP業者預估資本支出成長率，由26%上調至36%，並預期2025年將再成長9%，資本支出展望看俏將有利於2024至2025年台灣伺服器供應鏈營運成長。
英特爾第1季資料中心暨AI營收季減24%、年減18%，符合市場預期，雖然第2季受淡季影響，營收將與前一季持平，但預期下半年營收將改善，主要動能來自企業與CSP對通用型伺服器需求回溫。
此外，隨Gaudi 3放量，英特爾預估下半年AI GPU營收將突破5億美元，並於2025年持續攀升。
超微第1季資料中心營收優於市場預期，年增80%，並正面看待資料中心業務展望，預估第2季相關業務營收將季增雙位數，並較去年同期成長兩倍，主因MI300營收擴張，且2H24成長力道可望進一步增強。
超微預估2024年資料中心營收將成長雙位數，主要拜AI GPU營收目標40億美元驅動，而在市占率擴張帶動下，伺服器CPU營收成長率也將達雙位數，隨下半年Turin CPU上市，預期2025年資料中心營收將持續向上。
法人認為，通用型伺服器需求復甦以及AI伺服器需求升溫，將嘉惠新平台CPU供應鏈，包括插槽、DDR5與Gen 5 PCIe廠商，而美超微與Vertiv均強調 AI伺服器將加速採用液冷解決方案，相關散熱供應鏈可望從中受惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言