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今明年整體伺服器成長可期 法人點名看好六檔供應鏈

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
隨通用型伺服器需求復甦及人工智慧（AI）伺服器滲透率上揚，法人看好今、明年整體伺服器出貨成長可期。（圖／路透）
隨通用型伺服器需求復甦及人工智慧（AI）伺服器滲透率上揚，法人看好今、明年整體伺服器出貨成長可期。（圖／路透）

隨通用型伺服器需求復甦及人工智慧（AI）伺服器滲透率上揚，法人看好今、明年整體伺服器出貨成長可期，看好廣達（2382）、緯穎、緯創、奇鋐、雙鴻、嘉澤等雲端服務提供商（CSP）客戶占比較高且受惠於AI伺服器提升產品內含價值廠商。

大型本國投顧分析，Meta、谷歌、亞馬遜、微軟等美國四大CSP業者日前均提出提出積極資本支出計畫，主要用於基礎設施與AI投資，並同步上修全年資本支出財測。

其中，Meta將2024年資本支出指引由300至370億美元，調升為350至400億美元，反映擴大AI投資，谷歌亦預期第2季至第4季單季資本支出維持與第1季相近水準，換算2024年全年資本支出將成長逾五成。

微軟預估2024年會計年度第4季資本支出將因季節性而顯著季增，且目前AI需求超越現有產能，亞馬遜估計2024年資本支出將明顯高於去年，用於建設基礎設施，確保AWS得以加速成長，意味2024年資本支出將年增超過23%。

法人表示，市場將2024年美國四大CSP業者預估資本支出成長率，由26%上調至36%，並預期2025年將再成長9%，資本支出展望看俏將有利於2024至2025年台灣伺服器供應鏈營運成長。

英特爾第1季資料中心暨AI營收季減24%、年減18%，符合市場預期，雖然第2季受淡季影響，營收將與前一季持平，但預期下半年營收將改善，主要動能來自企業與CSP對通用型伺服器需求回溫。

此外，隨Gaudi 3放量，英特爾預估下半年AI GPU營收將突破5億美元，並於2025年持續攀升。

超微第1季資料中心營收優於市場預期，年增80%，並正面看待資料中心業務展望，預估第2季相關業務營收將季增雙位數，並較去年同期成長兩倍，主因MI300營收擴張，且2H24成長力道可望進一步增強。

超微預估2024年資料中心營收將成長雙位數，主要拜AI GPU營收目標40億美元驅動，而在市占率擴張帶動下，伺服器CPU營收成長率也將達雙位數，隨下半年Turin CPU上市，預期2025年資料中心營收將持續向上。

法人認為，通用型伺服器需求復甦以及AI伺服器需求升溫，將嘉惠新平台CPU供應鏈，包括插槽、DDR5與Gen 5 PCIe廠商，而美超微與Vertiv均強調 AI伺服器將加速採用液冷解決方案，相關散熱供應鏈可望從中受惠。

營收 資本支出

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