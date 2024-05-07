快訊

內政部祭3大限制不讓私法人買豪宅 建商：未來只會讓台北豪宅死一片

以色列持續向拉法進軍，不甩哈瑪斯接受停火協議？

韓女神韓藝瑟宣布結婚！甜嫁小10歲男友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

餘震震毀國定古蹟…雲林2宮廟震後毀損 將向文資局提計畫修復

中央社／ 雲林縣7日電
國定古蹟雲林縣麥寮拱範宮由匠師陳天乞製作的交趾陶受近期地震影響毀損，廟方表示，現已盤點廟內其他受損文物，將向文資局提報計畫修復。圖／麥寮拱範宮提供（中央社）
國定古蹟雲林縣麥寮拱範宮由匠師陳天乞製作的交趾陶受近期地震影響毀損，廟方表示，現已盤點廟內其他受損文物，將向文資局提報計畫修復。圖／麥寮拱範宮提供（中央社）

花蓮0403地震後餘震不斷，國定古蹟雲林縣拱範宮由匠師陳天乞製作的交趾陶毀損，還有國定古蹟北港朝天宮的三川殿剪黏斷裂，雲林縣文觀處將協助提計畫修復。

雲林縣拱範宮總幹事吳國寶今天告訴中央社記者，拱範宮廟史逾300年，現為國定古蹟，歷經多次修復，保留木雕家黃龜理、石匠師蔣九、交趾陶匠師陳天乞與姚自來等人作品。

吳國寶說，花蓮地震後餘震不斷，拱範宮發現陳天乞的部分作品有毀損，現已盤點廟內其他受損文物，將向文資局提報計畫修復。

雲林縣文化觀光處文化資產科長張力元表示，國定古蹟北港朝天宮的三川殿剪黏斷裂，以及虎邊番仔樓出入口的雨庇部分，因地震導致屋瓦與桷木間的白灰泥震損並掉落，預計清理損壞處並修復原貌。

此外，歷史建築原大埤鄉農業信用組合從民國83年閒置迄今，民國101年登錄歷史建築，108年5月以鋼架支撐保護，同年9月完成修復及再利用計畫。

雲林縣文觀處指出，大埤鄉農業信用組合前棟僅存的四面磚牆水泥塊剝落，裂縫位移加大，而後棟的水泥天花板剝落更劇，導致鋼筋裸露，已提報文資局爭取規畫設計及修復工程等經費逾新台幣3849萬元。

北港朝天宮 國定古蹟 歷史建築 雲林 餘震

延伸閱讀

國定古蹟石像生羊首遭破壞竊取 市府擬3D或雕刻複刻裝回

雲林西瓜災損 立委爭取天災救助

相關新聞

台南消防機器人提升安全成效佳 將再購7台投入救災

台南市政府去年首度引進消防機器人投入救災，協助提升消防人員安全及救災效能；考量現代災害類型日益複雜，市府自籌經費並爭取中...

餘震震毀國定古蹟…雲林2宮廟震後毀損 將向文資局提計畫修復

花蓮0403地震後餘震不斷，國定古蹟雲林縣拱範宮由匠師陳天乞製作的交趾陶毀損，還有國定古蹟北港朝天宮的三川殿剪黏斷裂，雲...

走出傷痛…殉職鐵警母多年前痛失2家人 參與社區課程「找回笑容」

母親節前夕，5年前因公殉職鐵路員警李承翰的媽媽張秀珍，喪子隔年丈夫猝逝，久久未能走出哀傷，在嘉義市東區衛生所系列課程引導...

影／牛粒、椪餅、荷蘭餅及1624咖啡耳掛包 台南400禮盒今天發表

台南崑山科大與新北復興商工、台南舊來發餅舖、吳寶春麥方店合作推出「台南400禮盒」，今天舉辦設計開發聯名發表會。以台南在...

台南視察國海院研究船 管碧玲盼累積成果貢獻國際

海委會主委管碧玲今天到台南安平港視察國海院5月上旬海域調查任務，為即將至南海調查的聯合海洋科學觀測團隊加油，盼深化累積調...

嘉縣定古蹟奮起湖車庫修復完工 超美檜木建築曝光

阿里山林鐵「奮起湖車庫」有百年歷史，保留傳統木造結構，是嘉義縣別具特色縣定古蹟，阿里山林業鐵路及文化資產管理處斥資340...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。