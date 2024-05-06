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身份證有1、2、5、0任兩碼！烏魚子、帆立貝吃到飽

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
哞哞屋可升級雲林北港烏魚子吃到飽 。圖／馬辣提供
哞哞屋可升級雲林北港烏魚子吃到飽 。圖／馬辣提供

迎接5月到來，馬辣集團集結旗下多個品牌，推出證件對對碰活動。凡身份證、健保卡、護照號碼含「1、2、5、0」任2碼，就可享不同升級方案，包括北港烏魚子吃到飽、北海道帆立貝吃到堡等不同優惠。針對當月壽星，不同品牌也推出不同的生日優惠。需提前至少一日預定，並告知參與壽星專屬活動。

5月7日至5月31日期間，含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證、健保卡或護照號碼含「1、2、5、0」任二碼（可重複），只要提前至少一日預訂位置並主動告知參加活動，即可享受不同優惠。

【哞哞屋和牛燒肉

不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」並加贈氣泡酒1瓶，限量500瓶。

【夯下去和牛燒肉放題】

不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

【馬辣】

不限時段，選擇指定方案「特上和牛放題」 或 「極上三和牛放題」，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。

【新馬辣】

不限時段，選擇指定方案「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」，全桌可享九孔鮑魚吃到飽

【新馬辣Plus+】

不限時段，選擇指定方案「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」，全桌可享北海道大帆立貝吃到飽

【涮樂和牛鍋物】

不限時段，選擇指定方案「松阪豚和牛放題」可享「活動限定－炙燒焦糖鮭魚握」每成人一貫。不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛放題」或「世界三大和牛」可享「活動限定－炙燒焦糖鮭魚握」吃到飽。

【馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋】（壽星方案）

全桌免費升級　九孔鮑魚 吃到飽

【問鼎 皇上吉祥宮廷火鍋】（壽星方案）

含壽星3成人同行，每人消費滿1000元即贈生日肉蛋糕1個（價值680元，限兌1份）

【新馬辣經典麻辣鍋】（壽星方案）

全桌免費升級「美國Prime神仙牛」吃到飽

【新馬辣經典麻辣鍋Plus+】（壽星方案）

全桌免費升級「美國Prime神仙牛」吃到飽

【狗一下居酒食堂】（壽星方案）

全桌消費滿千元，即贈「鮭魚毛毛蟲壽司」1份

【哞哞屋和牛燒肉】（壽星方案）

全桌免費升級「巨大海虎蝦」吃到飽

【涮樂和牛鍋物】（壽星方案）

選擇「松阪豚和牛放題」、「極上雙和牛牛排」、「世界三大和牛放題」方案，全桌免費升級「九孔鮑魚」吃到飽

【夯下去新潮和牛燒肉】（壽星方案）

選擇「特上美國和牛牛排」、「極上雙和牛牛排」方案，全桌免費升級「阿根廷天使紅蝦」吃到飽

【燒肉ChaCha個人和牛燒肉】（壽星方案）

壽星本人贈「深海透抽」1份

【肉之間 ‧ 大盤肉幸福鍋物】（壽星方案）

壽星本人贈「巨大海虎蝦」1份

符合條件者，夯下去可升級「北港烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供
符合條件者，夯下去可升級「北港烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供
符合條件者，馬辣升級東石大蛤吃到飽。圖／馬辣提供
符合條件者，馬辣升級東石大蛤吃到飽。圖／馬辣提供
新馬辣可升級「九孔鮑魚吃到飽」。圖／馬辣提供
新馬辣可升級「九孔鮑魚吃到飽」。圖／馬辣提供
新馬辣Plus+可升級「北海道大帆立貝」吃到飽。圖／馬辣提供
新馬辣Plus+可升級「北海道大帆立貝」吃到飽。圖／馬辣提供
涮樂和牛可升級「炙燒焦糖鮭魚握吃到飽」。圖／馬辣提供
涮樂和牛可升級「炙燒焦糖鮭魚握吃到飽」。圖／馬辣提供

吃到飽 燒肉

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