聽新聞
test
0:00 / 0:00
英國皇室御用酒商打造 台灣限定32年拉弗格單桶報到
擔任英國皇室御用酒商長達320多年的獨立裝瓶之王「Berry Bros & Rudd貝瑞兄弟與洛德」，是英國最古老的獨立裝瓶商，這次為台灣市場挑選專屬的稀有單桶——32年「1991 拉弗格（Laphroaig）Single malt scotch whisky」，是少數裝瓶商能夠直接標示該酒廠名稱的美妙逸品。新酒款容量700毫升，酒精濃度43.6% ，限量259瓶，建議售價42,000元。
Laphroaig作為英國查爾斯國王自小即鍾愛的威士忌品牌，1994年酒廠受頒皇室盾徽，始終維持著傳統的釀酒工藝，使用島上的麥芽，並擁有被稱作最佳水源的帶有泥煤風味及稀有礦物成分的純淨軟水。
這款BB&R「1991 Laphroaig Single malt scotch whisky」單桶展現老式拉弗格的經典魅力，彷彿營火餘煙輕飄，淡柔熱帶水果香，鳳梨乾、芒果、西洋梨包裹在薄薄的輕煙之中，青蘋果、芭樂隨後悄悄探出頭，留在口腔是令人心醉出神的海岸微風，粗礦中仍感受到BB&R獨有的細緻優雅風格。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言