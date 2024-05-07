英國皇室御用酒商打造 台灣限定32年拉弗格單桶報到

擔任英國皇室御用酒商長達320多年的獨立裝瓶之王「Berry Bros & Rudd貝瑞兄弟與洛德」，是英國最古老的獨立裝瓶商，這次為台灣市場挑選專屬的稀有單桶——32年「1991 拉弗格（Laphroaig）Single malt scotch whisky」，是少數裝瓶商能夠直接標示該酒廠名稱的美妙逸品。新酒款容量700毫升，酒精濃度43.6% ，限量259瓶，建議售價42,000元。

Laphroaig作為英國查爾斯國王自小即鍾愛的威士忌品牌，1994年酒廠受頒皇室盾徽，始終維持著傳統的釀酒工藝，使用島上的麥芽，並擁有被稱作最佳水源的帶有泥煤風味及稀有礦物成分的純淨軟水。

這款BB&R「1991 Laphroaig Single malt scotch whisky」單桶展現老式拉弗格的經典魅力，彷彿營火餘煙輕飄，淡柔熱帶水果香，鳳梨乾、芒果、西洋梨包裹在薄薄的輕煙之中，青蘋果、芭樂隨後悄悄探出頭，留在口腔是令人心醉出神的海岸微風，粗礦中仍感受到BB&R獨有的細緻優雅風格。

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