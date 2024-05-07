5千萬元交保撤銷 88會館郭哲敏、張旭昇重新羈押禁見

八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元遭檢方起訴，新北地院上月23日裁定郭以5千萬元交保，限制住居及出境出海，同時配戴電子腳環監控。經檢方以4大理由抗告，台灣高等法院今撤銷原交保裁定，發回新北地方法院更裁，新北地院下午重開羈押庭後，裁定將郭與地下匯兌共犯張旭昇重新羈押禁見。

新北地院原本裁定郭哲敏以5千萬元具保，限制出境及出海、限制住居、接受電子腳環科技設備監控，並禁止對證人及張旭昇實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤的行為；共犯張旭昇以30萬元具保、限制出境及出海、限制住居，同樣禁止危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤證人。

新北地檢抗告理由首先是認為郭哲敏是通緝到案，原本就有逃亡事實，他海外資產雄厚，有投資柬埔寨土地、泰國曼谷房產不動產，且持有柬埔寨護照，國際往來頻繁，甚至曾辦理新加坡投資移民，有絕對的財力及能力潛逃國外並在國外生活。