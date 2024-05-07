金門爭取申設自由貿易港區 議會2政團向中央喊話

金門縣議會跨黨派問政聯盟政團暨無黨籍聯盟政團今天邀集縣府相關單位研商「金門申設自由貿易港區」，會議由兩聯盟政團召集人陳泱瑚、洪鴻斌共同主持，要求縣府積極向中央爭取申設自由貿易港區，陳泱瑚也向陸方喊話，金門一直積極在協助及推動兩岸更加融合發展，盼大陸盡快開放陸客到金，救救金門的經濟產業。

陳泱瑚表示，若大陸經貿直接從平潭對接台北，那金門將失去優勢，從98年金馬中長期發展策略計畫，縣府在這十幾年做了什麼；透過研商申設自由貿易港區相關事宜，讓鄉親了解金門何去何從。

縣府建設處長黃儒新說明，自由貿易港區，確實是金門和國際發展重要關鍵部份，縣府就法律面盤點，希望在離島條例做一些鬆綁；其次，在交流層面，本著平等對接原則，要在金廈建立常態性的交流與合作機制，目前縣府委由金大就「和平貿易專區」及「檢驗中心」進行相關法令與可行性的研析，做為日後小三通物流跨境發展與技術提升、整個自由貿易園區法源及做法的建議。

「申設自由貿易港的腳步太慢」議長洪允典表示，金廈僅一水之隔，遙遙相望，生活共同圈是必然的趨勢，也是金門百姓共同的期盼。洪也指出，在經貿我們更要做準備，大陸汕頭過去是兩岸的中心點，希望執政當局和地方父母官全力以赴，貢獻心力，並請金馬聯合服務中心執行長楊上德多與中央溝通，以符合百姓的期盼。

陳泱瑚也請楊上德跟中央爭取金門申設自由貿易港區，只要行政院核定就可以，如果中央一直不同意，就不得不修離島條例，這兩種策略我們都要併行，希望楊能向政務委員張景森報告，金門重大政策若中央不給錢，可先給政策，讓金門去發展，金門也要團結起來，大聲的向中央喊話，爭取申設自由貿易港區的政策。

對於大陸日前僅開放赴馬祖自由行觀光旅遊，獨漏金門，陳泱瑚表示，縣府應以積極態度，面對此一問題、找出問題，盡量與兩岸進行溝通，解決開放陸客到金的問題。

針對214事件，陳泱瑚也請身兼大陸事務辦召集人的副縣長李文良要跟中央反應，「積極面對，解決事端」。李文良表示，此事地方政府無權置啄，只能表達關心與擔任兩方橋樑角色；面對目前的局面，縣府僅傳遞友善訊息，希望兩岸坐下來談，取得雙方都能接受的共識。