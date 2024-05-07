日本黃金週旅館難找…他住「1晚230元」房間曝體驗 驚悚照片震驚網友

許多國人喜歡到日本旅遊，而日本上週迎來黃金周，大量遊客湧入，讓當地旅館供不應求。有位日本網友分享，他在黃金週找不到住宿，於是下榻了一晚1100日幣（約新台幣230元）的房間，但他一進去房間，被可怕的模樣嚇壞了，也讓不少網友震驚。

一名日本網友「@ibukiinterpress」在社群平台X（原推特）分享，因為日本適逢黃金週到來，有大量外國遊客湧入，讓神戶地區的飯店全被搶光，毫無空房，於是他下榻一間兵庫的一間旅館。這間旅館一個晚上只要1100日圓（約等於新台幣230元），但驚悚的模樣讓人嚇瘋，照片顯示，這間房間門口的鎖門方式是「束帶」，入住時櫃檯會給一把剪刀，剪斷束帶就可以住。

而房內只有一張簡陋的單人床，兩側牆壁緊貼床，床頭有一個鐵架，擺放著小台電視，狹小的空間無法打開行李箱，甚至沒有走道。牆壁也嚴重斑駁泛黃，連床墊、枕頭都略有灰塵，讓人住進去擔憂環境衛生，原PO也擔心床墊不乾淨，鋪上了垃圾袋才能安心躺著。

一名日本網友分享下榻的旅館髒亂模樣，尤其公共廁所非常骯髒，牆壁有許多發霉狀況。圖擷自@ibukiinterpress X

不過更慘的是，因為隔壁房客的打呼聲帶大，讓他完全睡不著，於是他參觀了旅館的其他地區；結果除了旅館的燈線昏暗以外，環境破舊的樣貌更是嚇人，尤其公用廁所的地板發黑，牆壁長出許多黴菌，其他房客的房間也非常的破舊。最終，該名網友只睡了3個小時就火速離開，恐怖的住房經驗也顛覆以往對日本整潔、愛乾淨的印象。