應繳稅額3千多萬！ 她報稅遇相貌平凡阿伯「眼睛眨都不眨」直接繳掉

5月報稅季來臨，不少人對於繳稅問題傷腦筋。近日有網友分享親身經歷，曾遇到一名阿伯繳了3千多萬元的的稅額，而且態度輕鬆「連眼睛都不眨一下。」

理財達人「金倍倍」日前在社群網站Threads發文指出，之前幫別人報稅的時候，印象最深就是一名看起來平凡無奇的阿伯來報稅，應繳稅額是3千多萬，看到對方繳稅的時候眼睛都不眨一下，而自己卻是個繳一兩萬還想盡辦法扣東扣西的人，情景對照之下差很大。

底下也有不少網友分享自己的經驗，「要一個阿北來開戶請他提供財力，他給了我一張九千多萬的稅單」、「我遇過繳8億的，也是二話不說直接繳掉，她家公司很有名。」

還有人認為「3千萬會不會只是…節稅後的結果」、「阿伯直接撐起好多台灣家庭的稅收」、「田橋仔、大地主 的樸實無華(隱形富豪)」、「有錢人都很低調」、「台灣就是以中小企業為主，但很多人都以為中小企業只是那些土砲的農地工廠。」

實際上網透過財政部的「綜合所得稅試算」功能，（綜合所得總額－免稅額－扣除額）x 稅率 = 綜合所得稅，扣除掉免稅額度及標準扣除額之後，至少基礎的年收入要達到8千萬元，最後得到的綜所稅才會有3100萬元。