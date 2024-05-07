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澳控軍機險遭共機照明彈擊中 陸國防部批「顛倒黑白」：操作正當

中央社／ 台北7日電
大陸國防部發言人張曉剛。圖／取自中國國防部網站
大陸國防部發言人張曉剛。圖／取自中國國防部網站

一架中國戰機4日在黃海國際水域上空發射照明彈，差點擊中澳洲海軍直升機。中國國防部表示，當時澳洲飛彈驅逐艦派艦載直升機對中方正常訓練活動進行抵近偵察滋擾，中方的操作「正當合理」，並要求澳洲嚴格約束海空兵力行動。

據中國國防部發布微信公眾號發布，中國國防部新聞發言人張曉剛就澳洲「炒作所謂中國軍機攔截其艦載直升機」一事答記者問。

有記者提問，澳洲國防部稱，4日一架澳洲海軍直升機在黃海國際水域執行任務時遭中國軍機攔截。澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）對此表示，這是十分嚴重的不安全事件。請問有何評論。

張曉剛聲稱，澳方所言「顛倒黑白，倒打一耙」，中國對此堅決反對。

他宣稱，3至4日，中國海軍艦艇編隊在中國黃海相關海域訓練期間，澳洲的飛彈驅逐艦3次派艦載直升機對中方正常訓練活動進行抵近偵察滋擾，中國軍隊對其喊話警告、外逼驅離，「相關操作正當合理、專業安全」，完全符合國際法和國際實踐。

張曉剛又說，中國要求澳方確實尊重中方主權安全關切，停止散播虛假敘事，「嚴格約束海空兵力行動，停止一切危險挑釁行徑」，以免破壞中澳兩國兩軍關係大局。

澳洲國防部6日晚表示，1架中國殲10戰機4日在1架澳洲海軍海鷹（Seahawk）直升機的飛行路徑上投下多枚照明彈，直升機駕駛被迫採取閃避行動，以免被照明彈擊中。

當時澳洲防空作戰驅逐艦「荷巴特號」正在黃海國際水域執行聯合國安全理事會（UNSC）對北韓的制裁決議。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，已就此向北京提出抗議。澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）表示，已向中國表達這是「完全不可接受」的行為。

北京 戰機 澳洲 直升機

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