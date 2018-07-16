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克羅埃西亞黑馬之旅領銜 本屆世足寫5大驚嘆號

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導
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世界盃64場比賽，隨著法國高舉大力神盃在今天畫下句點，這一個月的過程中也誕生無數驚嘆號，克羅埃西亞以黑馬之姿堅毅走到最後，衛冕冠軍德國在小組賽出局，都是球迷在開賽前難以想到的畫面，地主俄羅斯在16強撂倒西班牙，英格蘭睽違28年重返4強行列，南韓雖無緣挺進16強，但在小組賽最終戰撂倒世界排名第一的德國，同樣堪稱五大驚喜。

克羅埃西亞。 歐新社
克羅埃西亞。 歐新社

世界排名第20的克羅埃西亞，在世界盃開打前的奪冠賠率僅排在中段班，這支「格子軍團」成為本屆賽事的最大驚奇。陣中球員出生年介於1984到1995年之間，而該國在1991到1995年經歷獨立戰爭，說他們「從戰火而生」並不誇張，童年時期飽受動亂、貧困所苦，幾乎是他們的共同背景，也在1998年感受到世界盃季軍為這個東歐小國帶來的凝聚力。

如今輪到這批球員站上世界盃舞台，攜手譜寫克羅埃西亞的另一次黑馬之旅，小組賽3戰全勝，包括以3：0大勝分組最被看好的阿根廷，接著進入淘汰賽後展現驚人韌性，16強、8強都廝殺到PK大戰贏球，4強再於加時擊潰英格蘭，且全數都曾在比賽中處於落後，成為史上第一支連續3場淘汰賽都曾落後卻能進入決賽的球隊。

儘管在冠軍賽以2：4不敵法國，克羅埃西亞仍以亞軍改寫隊史最佳成績，值得昂首離開俄羅斯，如同隊長莫德里奇（Luka Modric）所言：「我為這支球隊感到驕傲，我們創造了歷史。」

德國為捍衛冠軍而來，竟在小組賽踢到鐵板，恐怕最令外界始料未及；從首戰對墨西哥以0：1輸球開始，似乎就預示了德國在本屆賽事的慘澹結局，儘管在第二場比賽擊敗瑞典，但與南韓一戰竟爆出最大冷門，面對實力相差一截的南韓，全場1球未進，還讓南韓在下半場傷停補時連攻2球，上屆冠軍竟淪為分組墊底。

俄羅斯作為東道主，世界排名第70在32隊中敬陪末座，被評為「史上最弱地主國」，外界擔心他們恐怕成為世界盃史上第二支在小組賽止步的地主國，但俄羅斯以強勢的表現收下晉級門票，更在16強將「無敵艦隊」西班牙逼到PK大戰後贏球，成為淘汰賽的最大冷門之一。

英格蘭往往與「雷聲大雨點小」畫上等號，聚集各路英超名將，卻屢在世界盃草草收場，前5屆共兩度挺進8強、兩度止步16強以及2014年在分組賽出局；今年以年輕新血踏上世足之旅，賽前並不被看好，卻踢出近28年來最佳成績，總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）經此一仗聲勢高漲，已傳出英格蘭足球總會將提出新約，提前「綁定」他再掌2022年卡達世界盃兵符。

由「亞洲一哥」孫興愍領軍的南韓，在F組實力最被看衰，小組賽先吞2敗後，想要晉級必須寄望奇蹟出現，而他們自力完成了不可能的任務，在最終輪以2：0撂倒德國，可惜另一地戰況並不幫忙，南韓仍被擋在16強門外，但這場奇蹟般的勝仗仍成為南韓隊史上在世界盃的經典戰役。

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