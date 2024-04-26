接藍黨部主委布局2026選戰？ 張嘉郡：要帶雲林脫胎換骨

提前布局2026選舉？國民黨立委張嘉郡今日上午受訪，就自己將接任國民黨雲林縣黨部主委一事，未直接表態也未否認是為2026年參選雲林縣長布局。她只說，她的目標是帶領雲林脫胎換骨。

張嘉郡表示，她收到許多鄉親的正面鼓勵，目前最重要的是要做好眼前的工作，履行立委的職責，這將是對鄉親最好的回應。擔任地方黨部主委是國民黨主席朱立倫請求，朱立倫希望如國民黨立委柯志恩、謝龍介等幾位有中南部經驗的不分區立委，能回去擔任地方黨部主委。

張嘉郡說，這是不分區立委的責任，將全力以赴，希望能跟上黨的改革步伐，吸引更多年輕人加入國民黨，使地方黨部更年輕化和現代化。

張嘉郡強調，每個人經營地方和地方黨部的方式都有所不同。她的信念是希望能帶領雲林縣脫離貧窮，實現脫胎換骨的轉變，這是她的個人信念，希望能努力實現這一目標，為雲林縣的發展貢獻力量。

值得一提的是，張嘉郡的姑姑、現任雲林縣長張麗善曾擔任第九屆國會不分區立委，2018年投入雲林縣長選舉，獲得勝選，並於2022年連任。