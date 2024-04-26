快訊

雪梨殺傷事件：捨命拯救愛女，澳洲網友募資千萬度過難關

LINE免費貼圖7款來了！情勒金句「我是為你好」連環發 這款免任務用半年

大雨樹倒…66歲男澄清湖步道散步遭慘壓 頭破重創送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

接藍黨部主委布局2026選戰？ 張嘉郡：要帶雲林脫胎換骨

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委張嘉郡。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委張嘉郡。圖／聯合報系資料照片

提前布局2026選舉？國民黨立委張嘉郡今日上午受訪，就自己將接任國民黨雲林縣黨部主委一事，未直接表態也未否認是為2026年參選雲林縣長布局。她只說，她的目標是帶領雲林脫胎換骨。

張嘉郡表示，她收到許多鄉親的正面鼓勵，目前最重要的是要做好眼前的工作，履行立委的職責，這將是對鄉親最好的回應。擔任地方黨部主委是國民黨主席朱立倫請求，朱立倫希望如國民黨立委柯志恩、謝龍介等幾位有中南部經驗的不分區立委，能回去擔任地方黨部主委。

張嘉郡說，這是不分區立委的責任，將全力以赴，希望能跟上黨的改革步伐，吸引更多年輕人加入國民黨，使地方黨部更年輕化和現代化。

張嘉郡強調，每個人經營地方和地方黨部的方式都有所不同。她的信念是希望能帶領雲林縣脫離貧窮，實現脫胎換骨的轉變，這是她的個人信念，希望能努力實現這一目標，為雲林縣的發展貢獻力量。

值得一提的是，張嘉郡的姑姑、現任雲林縣長張麗善曾擔任第九屆國會不分區立委，2018年投入雲林縣長選舉，獲得勝選，並於2022年連任。

國民黨 張嘉郡 雲林

延伸閱讀

影／報派NCC新人事？藍委：爭議人選反對到底

藍委點名翁柏宗、羅慧雯不適任NCC委員

藍綠雲林黨部改選詭譎 2026可能對戰的「兩立委」將任主委

國土法明年上路 張嘉郡：雲林人均農地責任額是北市680倍

相關新聞

不滿范雲表決時到座位旁喊話支持 黃國昌轟：別情勒

民進黨立法院黨團今在立法院會提出變更議程，企圖將綠營國會改革法案逕付二讀併案審查，卻遭國民黨團表決封殺。表決過程中，民進...

總統就職國宴首度移師台南 蔡賴典禮各有特色

總統當選人賴清德就職國宴今年將首度移師台南舉行，過去幾任總統國宴地點各有所好，前總統陳水扁國宴在圓山大飯店，前總統馬英九...

接藍黨部主委布局2026選戰？ 張嘉郡：要帶雲林脫胎換骨

提前布局2026選舉？國民黨立委張嘉郡今日上午受訪，就自己將接任國民黨雲林縣黨部主委一事，未直接表態也未否認是為2026...

藍表決封殺綠國會改革2案 卻引爆黃國昌、范雲口角

藍綠國會改革再過招，民進黨立法院黨團今在立法院會無預警發動變更議程，要將強化立法院秘密會議規範，及要求立委自律、反性騷等...

傅崐萁率團赴陸 民進黨：切勿踩到民主與國安紅線

國民黨立法院黨團傅崐萁即將率國民黨立委啟程前往中國大陸。民進黨發言人吳崢表示，正告傅崐萁若與中國官方有協商協議，甚至就立...

藍推核電廠延役條例 陳建仁：台灣位於地震帶要好好考慮

國民黨立委日前提出「核子反應器設施延役條例草案」，希望在安全條件下維持核電；行政院長陳建仁今天赴宜蘭視察交通建設，受訪時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。