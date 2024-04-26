經部：輝達來台設全亞洲首座研發中心 打造超級電腦

經濟部產業技術司長邱求慧今天表示，政府積極邀請國際AI大廠來台投資，近期促成輝達來台設立全亞洲首座研發中心，並建立全台最大的超級電腦；他分析，外商願意加碼台灣，是看中人才與產業聚落3優勢，這也是艾司摩爾、美商應用材料及科林研發對台灣持續抱持信心。

ChatGPT問世後，AI應用百花齊用，邱求慧今天在自由時報「官我什麼事」節目中表示，首先，台灣半導體產業具有優勢，除半導體製造，也要思考如何從產業上中下游、以及軟體端凸顯台灣半導體強項。

邱求慧指出，9成以上的AI伺服器由台廠生產製造，如何確保資通訊領域的競爭優勢，研發如異質封裝、散熱等關聯技術，讓台灣保持領先地位。此外，台灣製造、生醫等產業發展經驗豐富，具有獨特領域知識，應萃取AI資料學習技術，達到經驗傳承，並將AI系統行銷到全世界。

國際合作方面，邱求慧表示，台灣是全球半導體產業不可或缺的合作夥伴，政府積極邀請國際AI大廠來台投資，近期促成輝達（NVIDIA）來台設立全亞洲首座研發中心，並建立全台最大的超級電腦，協助提高研究機關、新創和中小企業的AI研發能量，也能讓國內外廠商在IC製造以及AI研發更密切合作。

邱求慧進一步指出，外商看重台灣主因為硬體設備、基礎建設和台灣人才等3大優勢，其中台灣員工高度的專業和工作紀律，加上半導體生態體系非常完整，資通訊廠商具有全球競爭力，皆為輝達選擇來台投資的吸引力。

他說，台灣與國際大廠成為利益共同體，不僅能確保台灣國家安全，也帶動供應鏈廠商來台投資，包括艾司摩爾（ASML）、美商應用材料（AppliedMaterials）及科林研發（LAM Research）全球半導體設備3巨頭，這顯示在地緣政治變動下，外商對台灣仍保有高度信心。

全球AI浪潮持續推進，邱求慧認為，台灣應該同步投入研發鑑別式和生成式AI，無論是高科技、服務業以及傳統產業，AI都可創造新機會，「誰能夠掌握AI，就能夠掌握下一個世代的競爭力」。

他以遠洋漁業為例，以往透過人工駕駛直升機監測魚群位置，現在可以利用AI、無人機協助遠洋漁船找尋魚群，大幅提升效能和安全性。另外，有雞蛋加工食品業者導入AI技術，透過大數據學習，大幅提高篩選雞蛋的準確度。

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