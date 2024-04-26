該走嗎？他被挖角遭老闆情勒「沒公司需要你」 網勸：都這樣還不跑

為了自身更好的發展而選擇跳槽是很常見的事，一名網友在PTT上發文表示，自己近期受到別的公司挖角，萌生了想跳槽的念頭。但老闆的一番話又讓他有點卻步，因此他想尋求網友的建議。

原PO在PTT以「被挖角想離職被情勒」為題發文，他表示自己目前從事加盟招商與軟體培訓，他是台灣少數精通這個軟體的人。目前他的部門就是圍繞這個軟體開發一系列的服務，部門所有的事幾乎都由他處理。但近期公司卻出狀況，負債很多，他所在的部門業績也不好，所以原PO開始失去工作動力，處於騎驢找馬的階段。

目前有原PO認識的公司想挖角他，給出的底薪基本不變，但是加上抽成全薪幾乎翻倍，工作內容和工作時間也差不多。這讓原PO有了跳槽的想法，預計兩個月後離職。

原PO的老闆可能也有感受到他想跳槽，所以打電話來跟原PO談，強調自己把原PO當「家人」在培養，要幫公司「創造價值」，還願意幫原PO新增其他項目的業績抽成。但原PO認為以現在的狀況能不能接到案都是未知，也沒有要新增人手的意思，調抽成的操作基本上沒用。

只是老闆最後說了一句：「別的公司一開始開高薪挖你，發展不起來也是調降，到最後也是辭退。因為你也只有這個技能，沒有公司會需要你。」，這就讓原PO有點懷疑自己，不確定是否要跳槽。

對此，網友的聲音一面倒，幾乎都建議原PO趕快跳槽，不要被老闆情勒，「老闆都說你沒價值了，還不跳是等著被辭退嗎？」、「看到公司負債就不用說了吧，趕快跑啊」、「講成這樣還不跑是多奴」、「有技術不怕沒人要啦」。