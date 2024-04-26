快訊

NBA季後賽／對戰11連勝！金塊4人破20分 輾壓湖人3：0聽牌

雪梨殺傷事件：捨命拯救愛女，澳洲網友募資千萬度過難關

LINE免費貼圖7款來了！情勒金句「我是為你好」連環發 這款免任務用半年

該走嗎？他被挖角遭老闆情勒「沒公司需要你」 網勸：都這樣還不跑

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友最近工作不順，產生了跳槽的念頭。示意圖／Ingimage
一名網友最近工作不順，產生了跳槽的念頭。示意圖／Ingimage

為了自身更好的發展而選擇跳槽是很常見的事，一名網友在PTT上發文表示，自己近期受到別的公司挖角，萌生了想跳槽的念頭。但老闆的一番話又讓他有點卻步，因此他想尋求網友的建議。

原PO在PTT以「被挖角想離職被情勒」為題發文，他表示自己目前從事加盟招商與軟體培訓，他是台灣少數精通這個軟體的人。目前他的部門就是圍繞這個軟體開發一系列的服務，部門所有的事幾乎都由他處理。但近期公司卻出狀況，負債很多，他所在的部門業績也不好，所以原PO開始失去工作動力，處於騎驢找馬的階段。

目前有原PO認識的公司想挖角他，給出的底薪基本不變，但是加上抽成全薪幾乎翻倍，工作內容和工作時間也差不多。這讓原PO有了跳槽的想法，預計兩個月後離職。

原PO的老闆可能也有感受到他想跳槽，所以打電話來跟原PO談，強調自己把原PO當「家人」在培養，要幫公司「創造價值」，還願意幫原PO新增其他項目的業績抽成。但原PO認為以現在的狀況能不能接到案都是未知，也沒有要新增人手的意思，調抽成的操作基本上沒用。

只是老闆最後說了一句：「別的公司一開始開高薪挖你，發展不起來也是調降，到最後也是辭退。因為你也只有這個技能，沒有公司會需要你。」，這就讓原PO有點懷疑自己，不確定是否要跳槽。

對此，網友的聲音一面倒，幾乎都建議原PO趕快跳槽，不要被老闆情勒，「老闆都說你沒價值了，還不跳是等著被辭退嗎？」、「看到公司負債就不用說了吧，趕快跑啊」、「講成這樣還不跑是多奴」、「有技術不怕沒人要啦」。

延伸閱讀

入職一個月就想離職！同事冷暴力成最後一根稻草 網友超有共鳴

閔熙珍記者會狂飆髒話、落淚控訴 HYBE不忍了怒回：請立刻離職

成績不及格遭退訓...她竟上PTT洩漏國安局長官身分 二審仍判3年8月

公務員待遇慘為何不離職？網曝1辛酸血淚：沒勇氣瀟灑離開

相關新聞

該走嗎？他被挖角遭老闆情勒「沒公司需要你」 網勸：都這樣還不跑

為了自身更好的發展而選擇跳槽是很常見的事，一名網友在PTT上發文表示，自己近期受到別的公司挖角，萌生了想跳槽的念頭。但老闆的一番話又讓他有點卻步，因此他想尋求網友的建議。

全國職場健康週啟動 勞長宣示：2030重大職災死亡人數減半

4月28日為世界職業安全衛生日，勞動部今舉辦「全國職場安全健康週」啟動儀式，以「永續職場」、加強職業防災意識為宣導重心。...

入職一個月就想離職！同事冷暴力成最後一根稻草 網友超有共鳴

進入職場遇到不友善的同事真的會讓人心累，近期一位女網友在Dcard上PO文說，從她到職的第一天起，就明顯感覺部門的同事和主管很不友善，讓她很想逃。而公司還強迫新進員工上反職場霸凌的課，讓她感到十分諷刺。

她離開台積電超開心 過來人點頭「半年就想跑」：鬼故事堪比聊齋

擁有「護國神山」美名的台積電是許多求職者的目標之一，但也時常聽聞有不少曾在裡頭工作過的過來人，因為種種原因而選擇離開。有一名前台積電員工的女網友就發文表示曾做得不快樂，後來「下山」到外商工作，才感受到兩邊文化的不同。

評點制名額擬取消上限 僑生團體籲放寬企業營業額規範

因應各行各業面臨缺工，勞動部長許銘春今表示擬修正相關法令，適時取消僑外生評點制名額上限，以此延攬更多僑外生留台工作。但僑...

求問「工作快樂還是前途要緊」？ 兩派網友吵翻了

「究竟該選擇快樂工作還是前途要緊？」，日前有網友上網求問自己正面臨兩難中，目前擔任科技業PM，薪水、職位、發展性都是符合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。