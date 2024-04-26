快訊

雪梨殺傷事件：捨命拯救愛女，澳洲網友募資千萬度過難關

LINE免費貼圖7款來了！情勒金句「我是為你好」連環發 這款免任務用半年

大雨樹倒…66歲男澄清湖步道散步遭慘壓 頭破重創送醫不治

印度大選第2梯次投票登場 爭議言論影響引關注

中央社／ 新德里26日專電
印度大選第2梯次投票登場。圖為印度總理莫迪。歐新社
印度大選第2梯次投票登場。圖為印度總理莫迪。歐新社

全球人口最多的國家印度今天舉行國會下議院選舉的第2梯次投票，近1.59億選民將在被指意圖製造族群對立的爭議性言論之下，於88個選區選出屬意的人選。

本屆下議院選舉，印度全國合格選民約有9億7000萬人，號稱世界最大規模民主投票。由於人數眾多，因此分為7個梯次進行，第1梯次於4月19日登場，1億6600萬人的合格選民中，有大約65%出門投票。

第2梯次投票今天進行，合格選民將近1億5900萬人，跨越12省與1個聯邦屬地的88個選區，包括340萬名首投族在內。

由於執政黨「印度人民黨」（BJP）在印度北部地區的票源幾乎已經飽和，需要開拓南部票倉，因此觀光省分克勒拉（Kerala）以及工業大省卡納塔卡（Karnataka）的選情倍受矚目。

克勒拉省和卡納塔卡省現分別由左翼民主陣線（LDF）與國大黨（Congress）執政。

第2梯次選舉原涵蓋89個選區，但其中1個選區的候選人因心臟病發驟逝，導致投票日被印度選舉委員會推遲至5月7日舉行的第3梯次投票。

第2梯次選前不久，印度總理莫迪（NarendraModi）在一場造勢活動上聲稱，如果國大黨奪得政權，將透過實施遺產稅來重新分配印度人民與「滲透者」的個人財富，即使是女性結婚時配戴的項鍊也是一樣，招致在野陣營的抨擊。

印度自1953年起曾開徵遺產稅，但於1985年廢止。

由於莫迪提到「滲透者」之際，也同時提到「生更多孩子的人」，因此被廣泛解讀為針對在印度的穆斯林。國大黨指稱莫迪試圖分化印度教徒與穆斯林，另有1萬多人已連署要求選委會對相關言論採取行動。

印度政體採議會內閣制，內閣閣員必須是國會上議院或下議院成員、而總理一般來自下議院，因此下議院選舉倍受重視。本屆最後一梯次投票訂於6月1日，之後於6月4日統一開票。

印度教 投票

延伸閱讀

登記選民有10億人！地表最大規模投票登場 印度大選重點一次看

印度大選今開跑！選舉長達44天、莫迪拚第三任期 對台有何影響？

【Daily Podcast】印度大選：世上最大規模選舉將如何進行？／索羅門群島大選：延續親中路線？

莫迪提大選政見 穆斯林憂宗教自由

相關新聞

威尼斯開徵入城費首日亂象叢生！當地居民也被迫排隊 500人上街抗議

義大利威尼斯25日起開始向一日遊旅客收取5歐元（約新台幣175元）入城費，以緩解過度旅遊問題，但新規上路第一天就亂象叢生...

官媒：北韓領導人金正恩視察多管火箭試射

根據北韓官方媒體中央通信社今天的報導，北韓領導人金正恩昨天視察了240公釐多管火箭的試射，這項武器是由北韓新成立的國防工...

看見妮妃雅之外的皇后們：《魯保羅變裝秀》與美國變裝文化

在妮妃雅摘下美國《魯保羅變裝皇后秀》（RuPaul Drag Race，下稱《RPDR》）第十六季后冠之後，除了讓她的名字成為台灣家喻戶曉的人物之外，也讓許多長期在收看《RPDR》系列以及變裝秀的台灣粉絲們藉著這股勢頭得以浮出。

遠方EP140｜二寶媽分享台日混血兒在美國三語並進的祕訣

旅居海外的人若有小孩，最煩惱大概是他們的語言問題。尤其另一半是外國人，怎麼讓孩子會說自己的母語，保有他與家鄉的連結。這集邀請到二寶媽Nancy，分享在美國營造中文、日文及英文的母語學習環境。讓原本不會說英文、中文的台日混血兒子，現在能說三種語言。以及怎麼融入美國中西部鄉下生活。

印度大選第2梯次投票登場 爭議言論影響引關注

全球人口最多的國家印度今天舉行國會下議院選舉的第2梯次投票，近1.59億選民將在被指意圖製造族群對立的爭議性言論之下，於...

拜登簽對外援助法案 美商會：堅定對民主國家支持

美國總統拜登日前簽署通過對外援助法案，該法案將向台灣、烏克蘭及其他關鍵盟友提供援助。台灣美國商會表示，此舉不僅增強美國全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。