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威尼斯開徵入城費首日亂象叢生！當地居民也被迫排隊 500人上街抗議

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
義大利威尼斯25日起開始向一日遊旅客收取5歐元（約新台幣175元）入城費。圖為旅客在威尼斯聖馬可廣場上拍照。路透
義大利威尼斯25日起開始向一日遊旅客收取5歐元（約新台幣175元）入城費。圖為旅客在威尼斯聖馬可廣場上拍照。路透

義大利威尼斯25日起開始向一日遊旅客收取5歐元（約新台幣175元）入城費，以緩解過度旅遊問題，但新規上路第一天就亂象叢生，不僅旅客困惑和不熟悉，連當地居民也被迫跟著排隊接受檢查，導致有500位居民不滿上街抗議。

衛報報導，威尼斯於當地時間25日上午8時半起，向入城不過夜的一日遊旅客收取5歐入城費，至7月中旬一共29天，但新規上路首日似乎進展不順，當天威尼斯聖露西亞車站（Santa Lucia）一團亂，部分旅客不知道需要繳交費用，也有人不會使用系統，等待由現場人員指導操作。

來自愛爾蘭的遊客麥肯娜（Yvonne McKenna）說，她知道過夜可以豁免，但不知道出示住宿證明是不夠的，所以她和丈夫就在現場花了10分鐘上網登記。

來自英國的遊客里德爾（Natalie Liddell）則認為，5歐元並不會讓遊客望之卻步。甚至還有人壓根沒注意到這項新措施。

截至25日下午，已經有1.57萬人支付入城費用，而在威尼斯過夜的遊客雖然不必支付入城費，但仍必須上網登記豁免。

旅客支付入城費用後就能獲得一枚QR code，經過火車站、廣場、知名景點的入口或市內各抽查點時，須出示條碼才能通行。

QR code有效時間為每天上午8時30分至下午4時，違規旅客將面臨50至300歐元（約台幣1750元至1萬500元）的罰款，外加10歐元（約台幣350元）的規費。

儘管當地居民、通勤族或學生有豁免權，但也必須排隊出示QR code以接受檢查證明，令不少民眾批評不切實際，當天更有超過500位居民上街抗議。

抗議發活動發起人托尼內洛（Federica Toninello）表示，這個措施完全沒有滿足居民需求，甚至讓生活更加不方便。

另外也有批評人士認為，威尼斯是全球第一個需要付費進入的城市，開創全球先例，也違反義大利憲法和歐洲自由遷徙的原則。

但也有旅客對此表示同情，一名來自捷克布拉格的遊客嘉娜（Jana Plevova）說，同樣來自觀光大城的她支持這筆費用，「布拉格也面臨過度旅遊問題，所以為了保護這裡的美景和建築，花5歐元並不算多。」

不少民眾不滿也要接受檢查才能入城，當天有超過500位居民上街抗議。法新社
不少民眾不滿也要接受檢查才能入城，當天有超過500位居民上街抗議。法新社
旅客入城前支付費用就能獲得一枚QR code，經過火車站、廣場、知名景點的入口或市內各抽查點時，須出示條碼才能通行。歐新社
旅客入城前支付費用就能獲得一枚QR code，經過火車站、廣場、知名景點的入口或市內各抽查點時，須出示條碼才能通行。歐新社
QR code有效時間為每天上午8時30分至下午4時。圖為旅客排隊接受檢查。歐新社
QR code有效時間為每天上午8時30分至下午4時。圖為旅客排隊接受檢查。歐新社

威尼斯 義大利

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