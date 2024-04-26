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足球／慘！南韓U23爆冷不敵印尼 40年來首度無緣奧運
U23男足亞洲盃8強南韓與印尼交手，戰成2：2平手，進入PK大戰，最終南韓以10：11吞敗，止步8強，確定無法得到2024年巴黎奧運門票，40年來首次無緣五環殿堂。
根據巴黎奧運參賽規則，U23亞洲盃前3名隊伍能直接取得奧運門票，第4名要和非洲區球隊進行附加賽，爭取最後一張門票。
上半場第15分鐘，印尼前鋒斯特魯伊克（Rafael Struick）遠射進球，第45分鐘印尼選手踢進烏龍球，形成1：1平手。上半場傷停補時，斯特魯伊克梅開二度，幫助印尼取得2：1領先。
下半場第39分鐘，南韓鄭想賓禁區內破門，扳成2：2平手，最終進入點球大戰，由印尼以11：10勝出，這是南韓首次在U23輸給印尼，先前是5勝0敗。
分組賽曾不敵南韓的日本，則在延長賽以4：2擊敗卡達，闖進4強，仍有機會搶下奧運門票。
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