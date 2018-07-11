法國1：0氣走比利時 隊史第3度殺入決賽

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-07-11 04:23 用LINE傳送

奪冠熱門法國，11日4強賽迎戰比利時，「高盧雄雞」直到下半場第51分鐘，烏迪迪（Samuel Umtiti）頭錘破門攻入關鍵球，終場1：0氣走「歐洲紅魔」，搶下首張決賽門票，繼2006年德國世足賽後，相隔12年且是隊史第3度挺進決賽。 烏迪迪（Samuel Umtiti，中）頭錘破門攻入關鍵球。 美聯社

法國1998年以地主之姿捧起大力神盃，2006年德國世足決賽PK戰飲恨敗給義大利。這是歐洲強權法國、比利時第74度對決，法國3度在世足和歐國盃都奪勝，前度交手是1986年世足季軍戰由法國帶走勝利。

此役同時也是比利時繼1986年後，隊史第2度挺進4強，力求成為世足賽史上第5隊6連勝球隊，可惜事與願違，無緣搶下隊史首張決賽門票。雙方開賽毫無冷場互有攻勢，上半場法國19歲新星姆巴佩（Kylian Mbappé）多次精彩突破，為隊友製造攻門機會，可惜頻頻遭擋下，包括第39分鐘中路送給右路的帕瓦德（Benjamin Pavard），但帕瓦德門前起腳射門遭比利時解圍。

上半場法國多達11次射門、2次射正，反觀擁有6成持球率的比利時，3次射門次僅1次射正。下半場法國出現得分攻勢，51分鐘格里茲曼（Antoine Griezmann）開角球，精準送到球門右側，烏迪迪一個箭步頭錘破網，率先攻破得分大門。

落後的比利時下半場苦追，但都欠缺臨門一腳，89分鐘盧卡庫門前大好機會卻沒有頂到，自己都彎腰懊惱，終場法國以1球之差氣走比利時，是繼德國、巴西、義大利、阿根廷及荷蘭之外，史上第6隊3闖世足決賽國家。