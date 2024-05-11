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外送員多跑單薪水卻愈少？ 北市勞動局要出手了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市外送平台外送員。本報資料照片
北市外送平台外送員。本報資料照片

外送員常串聯抗議，原因之一是平台業者片面調整外送單金額，等同變相減薪。議員苗博雅指出，北市雖有訂定外送平台業者管理自治條例，但沒規定業者不可以調降報酬，等於「狗吠火車」對平台沒影響，要求北市研議制定網路外送平台勞務契約示範條款，不能任意調降計算公式。勞動局承諾，2個月內研議。

苗博雅指出，勞動局是主管機關，有行政指導權力，主管機關可以訂定示範條款，載明重要權利義務事項，至少符合普遍最低保護，包括不能任意調降計算公式，把示範條款定出來，告訴外送員政府認為的「地板」在那 裡。

苗博雅表示，市府如果不訂、不敢講「地板」在哪，找業者來喬半天，對外送員最在乎的薪資跟停權，完全沒作用，外送員在意的是報酬，要的是薪資、工作權利不能被片面調降、停權，這是數萬外送員最在乎的事。

比較外送員報酬，據某平台2019年基本費有60元，2020年變42元，2021年僅30元。有外送員舉例，2020年多跑了將近12小時，多跑49單，薪水居然少了將近600元。

苗博雅說，公式制定出來，也告訴所有平台，不能夠片面降薪資、改公式，且要獲得工會或代表同意 ，相信政府的行政指導出來後，社會輿論有正面反應，勞動局才有更多底氣跟平台業者協商。另外，勞動局也應該表達立場，外送員與平台為雇傭還是承攬關係。

北市勞動局長表示，依勞動局的立場，外送員與平台只能說叫做「類雇傭」關係，且依勞動局的職權，就是因為北市有定自治條例，希望能透過條例，約束業者對外送員送單價錢，不能自己調整，而是要先跟勞工溝通，而且要徵求意見。

針對示範條款，高寶華說，承諾2個月內研議。勞動局指出，將針對包括不得片面調整外送員報酬、停權等事項，研議示範條款，等完成後將函送外送平台業者參考。

北市 外送員 苗博雅

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