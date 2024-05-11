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最新立委聲量出爐 藍委佔5成以上 第一名不是韓國瑜

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
最新大數據結果顯示，國民黨立委聲量佔總體立委聲量5成以上，遠勝民進黨立委、民眾黨立委，其中又以國民黨立委徐巧芯聲量第一，第二名為立法院長韓國瑜。圖／TPOC提供
最新大數據結果顯示，國民黨立委聲量佔總體立委聲量5成以上，遠勝民進黨立委、民眾黨立委，其中又以國民黨立委徐巧芯聲量第一，第二名為立法院長韓國瑜。圖／TPOC提供

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年3月8日至5月7日兩個月之間的網路聲量數據，並進一步藉由情緒總聲量調查，分析比較113席現任立委的網路聲量表現。結果顯示，國民黨聲量佔總體5成以上，遠勝民進黨立委、民眾黨立委，其中又以國民黨立委徐巧芯聲量第一，但其好感度低於國民黨平均（0.35），第二名為立法院長韓國瑜

TPOC表示，國民黨以徐巧芯居冠，總量高達78.8萬則，但其好感度僅0.24，調查期間內包括她親屬捲入詐騙洗錢案遭羈押、被質疑幫婆婆喬利息「一屋三貸」，公開台灣與捷克合作援助烏克蘭密件等，均吸引網友熱議。排名第二的則是立法院長韓國瑜，其總聲量高達36.1萬，好感度0.53；排名第三名是國民黨團總召傅崐萁，總聲量27.6萬則，但個人好感度只有0.27，同樣低於國民黨立委平均；排名第四、五名，分別是國民黨立委羅智強、王鴻薇。

TPOC指出，民進黨方面，民進黨立委黃捷以17.1萬則聲量居冠，好感度0.33，其聲量若和藍營相比，尚與國民黨立委聲量第三名的傅崐萁有段差距。排名第二是擔任黨團總召的柯建銘，總聲量15.5萬則，好感度只有0.17，負聲量遠大於正聲量，他的熱門關鍵字為近期失言稱「老天有眼花蓮地震」。第三到五名分為為王定宇、吳思瑤、范雲。

TPOC表示，民眾黨方面，民眾黨團總召黃國昌擁有最高聲量，總聲量超過46.1萬則，只輸給徐巧芯，但他的網路好感度僅0.22，比徐巧芯還要低。除了黃國昌之外，其他民眾黨立委聲量都未有突出表現，排名第二的立委黃珊珊聲量3.4萬則、好感度0.31，排名第三的立委陳昭姿聲量1萬則、好感度0.26，排名第四名和第五名的林國成與張啟楷，聲量都只有5千多則。

傅崐萁 國民黨 徐巧芯 柯建銘 民眾黨 韓國瑜

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