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為何Oversize穿衣風格一直沒退燒？ 眾人曝3大優勢：穿過就回不去了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示Oversize風格一直很流行沒有退燒，走在路上都能看到路人穿著超寬鬆的上衣和長褲。圖為示意圖，照片人物與新聞事件無關。圖／聯合報系資料照
有網友表示Oversize風格一直很流行沒有退燒，走在路上都能看到路人穿著超寬鬆的上衣和長褲。圖為示意圖，照片人物與新聞事件無關。圖／聯合報系資料照

每個世代都有不同的流行風格，衣服單品、裝扮配件和髮型妝容也有所差異，不過有一些單品像牛仔褲依然深受大部分民眾喜愛，多年來一直沒退流行。一名網友發文指出，Oversize的穿衣風格似乎流行已久，一直沒有退燒跡象，走在路上仍看到不少人會穿超寬鬆的上衣和長褲，令他逐漸看膩，「Oversize風格是不是太氾濫了」，並發文詢問其他網友是否有相同感覺，貼文曝光後引發討論。

Oversize風格指的是穿著版型寬鬆，或者穿著大於自己尺寸的衣服。所穿的衣飾大多以素色為主，沒有太多圖案和複雜裝飾，整體風格走的是簡約舒適路線，讓人看起來很休閒帥氣，近年來受到不少年輕人喜愛。

有網友在PTT發文提到，Oversize風格好像已經流行好幾年了，走在路上都能看到有人穿超寬鬆的上衣和長褲，幾乎「滿街都是」，令他覺得Oversize風格太氾濫了，並詢問其他網友是否有相同感受。

貼文曝光後引發討論，網友們留言指出Oversize會持續流行的三大主因，分別是舒適寬鬆對體型較圓潤的民眾很友好以及符合日韓潮流，「對肥宅友善啊」、「舒服呀」、「日本人出國必備穿搭」、「比較舒服吧，而且日韓流行」、「超爽，穿過就回不去了，但版型要挑好一點的，不然就會很難看」。

有網友則認為Oversize很好搭配其他風格衣服，而且適合台灣天氣，「搭最近流行的工裝風、戶外機能風，都很棒啊」、「台灣夏天這麼熱，寧願寬鬆也不要緊」。

也有人不認同原PO說法，認為Oversize已經過時了，「有嗎？我看短影片都緊身衣瑜伽褲」、「現在Oversize都退流行了，麻煩更新一下好嗎？」、「街上9成都是合身吧，平行世界？」。

PTT 日本 牛仔褲 韓流

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